La BMW Série 3 électrique fait ses débuts en Chine

Une première BMW Série 3 entièrement électrique voit le jour et c’est la Chine qui la recevra à partir du mois de mai.

Le constructeur vient en effet de dévoiler la i3 eDrive35L, dérivée de la Série 3 à empattement allongé commercialisée sur le marché chinois (rien à voir avec notre défunte i3 à hayon). Elle est conçue spécifiquement pour les besoins des conducteurs là-bas et sera bien sûr produite localement.

On remarque de nouveaux phares (qui seront probablement transposés sur la Série 3 2023 vendue ici), une calandre fermée, un pare-chocs avant retravaillé intégrant des ouvertures différentes, des jantes aérodynamiques et un nouveau pare-chocs arrière avec diffuseur. L’habitacle, qu’on ne voit pas sur les photos, renferme le plus récent système d’infodivertissement de BMW, soit iDrive 8.

Photo: BMW

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, la BMW i3 eDrive35L emploie le même système eDrive de cinquième génération que la berline i4 et le multisegment iX introduits récemment sur notre marché, sans parler du VUS compact iX3 exclusif à la Chine. Un moteur électrique de 282 chevaux et 295 livres-pied de couple entraîne les roues arrière et permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

La batterie, elle, possède une capacité de 70,3 kWh (dont 66,1 kWh sont utilisables) et fournirait une autonomie de 526 kilomètres selon les normes utilisées en Chine. En revanche, ses recharges sur borne rapide se limitent à 95 kilowatts.

Et au Canada?

Pour avoir une Série 3 électrique au Canada, il faudra attendre plus longtemps. Quand exactement? Eh bien, ce sera dans la prochaine étape du plan d’électrification de BMW, qui devrait débuter vers 2025 avec une toute nouvelle plateforme appelée « Neue Klasse » et un groupe motopropulseur électrique de sixième génération (eDrive 6).

La plateforme en question, dont le nom rappelle une importante famille de berlines BMW des années 1960 et 1970, servira à une foule de configurations allant des petites voitures aux grands utilitaires. En fait, tous les nouveaux modèles électriques de la compagnie qui seront commercialisés à partir du milieu de la décennie vont reposer dessus.

Selon ce que rapportait le site britannique Autocar l’automne dernier, le premier véhicule qui en sera le fruit est une berline compacte accompagnant la prochaine génération de la Série 3. Le constructeur allemand vendrait donc des versions à essence et électrique côte-à-côte, question d’offrir un choix aux consommateurs.

Globalement, le groupe BMW (BMW, MINI, Rolls-Royce) veut que les véhicules électriques représentent la moitié de ses ventes mondiales d’ici 2030.

En vidéo : Notre essai de la BMW i4 2022