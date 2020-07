Le BMW iX3 électrique se dévoile… mais pas pour le Canada

Le tout nouveau BMW iX3, une version électrique du VUS compact X3 qui est née d’un concept apparu au Salon de l’auto de Pékin en 2018, a finalement été dévoilé en première mondiale cette semaine.

Toutefois, comme nous l’avions appris au début du printemps, ce véhicule fabriqué en Chine ne figure pas dans les plans de BMW en Amérique du Nord.

Pourquoi? Eh bien, le constructeur allemand préfère nous faire découvrir la cinquième génération de sa motorisation électrique eDrive dans sa future berline i4 et le multisegment iNEXT – deux modèles complètement uniques qui répondront mieux aux besoins des conducteurs d’ici, nous dit-on.

Photo: BMW

C’est un peu étrange, car les VUS compacts sont très populaires actuellement chez nous et le X3 est d’ailleurs le modèle le plus vendu de BMW. Le design familier et passe-partout du nouveau iX3 lui permettrait de se faire accepter facilement par les consommateurs canadiens et américains. À part quelques accents bleutés et un port de recharge sur le côté, il ressemble beaucoup à ce que nous connaissons déjà.

Intégrant le moteur électrique, la boîte de vitesses et la gestion électronique dans un seul module séparé, le BMW iX3 utilise une batterie de 80 kWh qui peut fournir une autonomie de 460 kilomètres selon le protocole WLTP. Ce serait davantage 400 en Amérique du Nord, peut-être un peu moins, mais ça reste quand même intéressant.

Photo: BMW

En ce qui concerne la puissance, elle s’élève à 286 chevaux assortie d’un couple de 295 livres-pied. Le véhicule accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes – encore là, des chiffres très respectables. Pour ce qui est de la recharge, BMW parle de 34 minutes pour ramener la batterie à 80% de sa capacité via une borne de 150 kilowatts.

Le principal problème pour nous est l’absence d’un rouage intégral, évidemment. Avec un seul moteur électrique, le BMW iX3 n’est propulsé que par ses roues arrière. Ce ne sera pas le cas des i4 et iNEXT, qui bénéficieront du système xDrive et qui seront donc mieux adaptés aux rigueurs du climat canadien.

