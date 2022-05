En vidéo : Le Guide de l’auto s’amuse avec la BMW M3 Competition 2022

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos chroniqueurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas se sont amusés à bord de la BMW M3 Competition 2022 sur le circuit Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Sur le plan esthétique, la M3 arbore des ailes élargies, des voies plus larges et quatre pots d’échappement. Puisqu’il s’agit d’une version Competition, plusieurs éléments comme le toit et les sièges sont en fibre de carbone.

« Il convient de parler de l’éléphant dans la pièce : la calandre », commente Gabriel. Les deux journalistes s’entendent pour dire qu’elle ne fait pas l’unanimité en termes de design.

Photo: Benjamin Pelletier-Vachon

D’autre part, Gabriel mentionne qu’il est difficile de monter à bord et de sortir à cause de la forme des sièges. « Mais une fois assis, la position de conduite est phénoménale », se réjouit-il

Concernant l’instrumentation, Antoine apprécie la présentation. « Je ne suis pas un grand adepte des écrans numériques et écrans tactiles, mais je trouve que dans ce cas-ci, on amalgame quelque chose d’assez bien sur le plan visuel », précise-t-il.

Photo: Benjamin Pelletier-Vachon

En matière de motorisation, la BMW M3 Competition est animée par un moteur à six cylindres turbocompressé de 503 chevaux et 479 lb-pi de couple. D’ailleurs, c’est la première fois depuis 35 ans qu’une M3 est offerte avec le rouage intégral. « Le six cylindres en ligne… C’est un moteur qui est absolument fabuleux! », s'exclame Gabriel.

