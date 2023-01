Une nouvelle BMW M3 CS 2024 s’amène avec 543 chevaux

Suivant les traces de la M4 CSL 2023, c’est au tour de la BMW M3 CS 2024 de s’amener au Canada, elle aussi en nombre très limité. Naturellement, le prix reflète son statut exclusif : les clients devront débourser pas moins de 148 000 $.

Comme tous les autres modèles arborant les lettres « CS » (Competition Sport), cette voiture promet d’être extrêmement performante à la fois sur la piste et sur la route.

La recette débute bien sûr sous le capot. Logé sous de nouvelles barres de renfort assurant une rigidité accrue, le moteur biturbo à 6 cylindres de 3 litres voit la pression de ses doubles turbocompresseurs augmenter de 24,7 à 30,5 psi et sa puissance grimper à 543 chevaux (de 6 250 à 7 200 tr/min), une hausse de 40 chevaux par rapport à la M3 Competition xDrive.

Photo: BMW

Le couple maximal, lui, demeure à 479 lb-pi (entre 2 750 et 5 950 tr/min). La boîte M Steptronic à huit rapports et le rouage intégral M xDrive avec différentiel M actif qui accompagnent le moteur l’aident à produire des sprints de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes seulement. La vitesse de pointe s’élève à 302 km/h.

Le conducteur pourra alterner entre les modes 4WD (par défaut) et 4WD Sport, ce dernier acheminant encore plus de couple aux roues arrière. Pour une pleine propulsion, un mode 2WD est accessible en désactivant l’antidérapage, de quoi faire valser allègrement la M3 CS sur les circuits.

Photo: BMW

Avec cela vient un système d’échappement actif muni de volets commandés électroniquement, d’un pot en titane et de deux paires d’embouts au fini noir mat, question que l’expérience sonore soit tout aussi grisante que le reste.

Pas juste pour le moteur

Évidemment, les ingénieurs de la division M de BMW ont modifié le châssis de même que la suspension avec amortisseurs adaptatifs en tenant compte de la puissance accrue et de la répartition du poids. Idem pour la direction assistée. Un mode de conduite M Dynamic s’ajoute et se voit réglé spécifiquement pour un usage en piste.

Photo: BMW

Arborant un design étoilé exclusif à la M3 CS et peintes dans un fini noir mat ou bronze doré, les roues M de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière sont faites d’un alliage forgé léger et s’enrobent de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Derrière, les freins M de série peuvent être remplacés par d’autres en carbone-céramique. Les clients pourront aussi choisir la couleur des étriers (rouges, noirs ou dorés).

Il est à noter que le becquet et les prises d’air avant, le capot, les coques de rétroviseurs, le toit ainsi que le diffuseur et l’aileron arrière sont tous en plastique renforcé de fibre de carbone par souci de légèreté. Même chose à l’intérieur pour la console centrale, les palettes au volant et les diverses insertions. Que dire des sièges? De vrais baquets de course à la structure en carbone et aux appuis très prononcés pour un maximum de soutien dans les virages rapides. Au total, la nouvelle M3 CS pèse environ 34 kg de moins que la M3 Competition.

Photo: BMW

Pour le reste, mentionnons la calandre sans cadre qui rappelle celle de la M4 GT3 de course, les jupes latérales noires, les feux de jour qui s’illuminent en jaune (encore là, comme les bolides GT) de même que le choix de quatre couleurs de carrosserie. Ceux qui n’aiment pas le vert percutant sur les images pourront par exemple opter pour un blanc glacé exclusif à ce modèle. N’oublions pas le système qui enregistre et analyse les données sur circuit pour aider les conducteurs à améliorer leurs performances.

La nouvelle BMW M3 CS 2024 entrera en production à l’usine de Munich dans quelques semaines, plus précisément en mars. Ça vous laisse un peu de temps pour décider si vous êtes prêt à payer le supplément d’environ 52 000 $ par rapport à la M3 Competition.

