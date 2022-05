BMW M4 CSL 2023 : une édition limitée de 543 chevaux

La division M de BMW fête ses 50 ans et l’une des façons de le souligner est en lançant une édition limitée et toute spéciale du coupé haute performance M4 qui fait revivre l’appellation CSL (Competition Sport Lightweight).

Limitée à quel point? La production, qui débute en juillet, s’arrêtera à 1 000 exemplaires, dont 41 qui viendront au Canada, offerts au prix ahurissant de 166 500 $.

La nouvelle BMW M4 CSL 2023 est une bombe dont la puissance grimpe à 543 chevaux, soit 40 de plus que la M4 Competition, ce qui a lui permis de signer le tour le plus rapide pour un modèle BMW de série sur le circuit allemand Nürburgring-Nordschleife (7:20 minutes).

Photo: BMW

Son moteur à six cylindres continue de générer 479 livres-pied de couple, mais la pression des turbocompresseurs a été accrue et, heureusement, des barres de renfort sont installées sous le capot. Au fait, l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 3,7 secondes et la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 307 km/h.

La M4 CSL aurait pu être légèrement plus explosive avec le rouage intégral xDrive, mais la puissance est envoyée uniquement aux roues arrière. Une boîte automatique M à huit rapports fait aussi partie de l’équation.

Photo: BMW

Un bon régime minceur

En même temps, les ingénieurs ont réduit le poids par rapport à la M4 Competition de 108 kilogrammes (240 livres). D’abord, le capot, le toit et le couvercle du coffre sont en fibre de carbone, tout comme les deux seuls sièges à bord. Les places arrière ont été retirées et remplacées par du rangement pour deux casques de course.

Photo: BMW

Ensuite, on retrouve un système d’échappement léger en titane, des jantes en alliage léger, des freins en carbone-céramique, des composantes forgées pour le châssis et moins de matériel d’insonorisation.

Ce n’est pas tout : BMW a même pris la même d’amincir et d’alléger la calandre, qui comporte moins de barres et plus d’ouvertures optimisant du même coup le refroidissement du moteur.

Photo: BMW

Profil agressif

Quoi d’autre différencie la M4 CSL de la version Competition? Eh bien, elle repose plus près du sol, sa suspension M adaptative a été révisée pour tenir compte du nouveau rapport poids/puissance et ses roues sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R (275/35ZR19 à l’avant, 285/30ZR20 à l’arrière).

Enfin, comme vous pouvez le voir, le design comporte plusieurs éléments contrastants, dont des lignes rouges qui accentuent les principaux détails. C’est vrai aussi dans l’habitacle, où les sièges de course spécifiques à la M4 CSL sont expressément conçus pour un soutien maximal en piste. Oubliez le confort, le support lombaire et les réglages électriques. Même le chauffage des sièges est éliminé – à moins de commander ceux en option.

Photo: BMW

S’il y a une BMW qui incarne bien l’expression « pure et dure », c’est celle-ci!

En vidéo : Notre essai de la BMW M4 Competition 2021