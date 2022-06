La nouvelle M2 sera la dernière voiture BMW M à essence

L’électrification s’accélère au sein de BMW et le patron de la division de performance M, Frank van Meel, a confirmé il y a quelques jours ce que plusieurs amateurs et puristes redoutaient sans doute : la fin approche à grands pas pour les mécaniques conventionnelles.

« La M2 sera la dernière voiture M avec uniquement un moteur à combustion interne, sans aucune forme d’électrification », a-t-il déclaré à Bimmer Today. Il veut dire par là pas de moteur électrique ni même un système avec batterie de 48 volts pour alléger le fardeau du moteur.

Cette nouvelle M2 en question devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année, en tant que modèle 2023, venant compléter la gamme de la Série 2 qui a reçu une mise à jour pour l’année-modèle 2022. Elle a été aperçue à l’essai récemment, sa partie arrière non camouflée et exposant plus de muscle, mais on sait encore très peu de choses à son sujet. Pour être bien clair, ce n'est pas celle en bleu que vous voyez sur les images.

Photo: Lucas Scarfone

C’est donc dire que les prochaines M3, M4, M5 et M8 seront toutes électrifiées d’une manière ou d’une autre. Idem pour les utilitaires X3, X4, X5 et X6 en version M. N’oublions pas le concept XM, qui donnera naissance à un futur VUS hybride rechargeable de 740 chevaux exclusif à la division M.

Cette dernière, dans ses 50 ans d’histoire, n’a créé qu’un seul modèle qui ne provenait pas de la gamme régulière du constructeur bavarois : la légendaire M1. Le second sera non pas une voiture mais bien un VUS, ce que Van Meel défend en disant que le segment le plus fort et le plus profitable de nos jours est celui des VUS.

Tout comme la nouvelle M2, on devrait voir le XM de production apparaître plus tard en 2022, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer des dévoilements de BMW!

