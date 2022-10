Des boîtes manuelles chez BMW au moins jusqu’en 2030

La disparition des véhicules à boîte manuelle est inévitable au fur et à mesure que l’industrie fait le saut vers l’électrification, mais il y a encore des compagnies automobiles qui ont à cœur de faire plaisir aux amateurs de conduite sportive et qui insistent pour continuer à en offrir.

C’est le cas de BMW. Dans une récente entrevue pour le site CarBuzz, le patron de la division de performance M, Frank van Meel, s'est voulu rassurant en disant que la boîte manuelle demeurera au catalogue au moins jusqu’en 2030.

Il a donné comme exemples les M2, M3 et M4, tous des modèles compacts aussi à l’aise en piste que sur la route.

Photo: BMW

Son collègue en charge des ventes, de la marque et de la clientèle, Timo Resch, a évoqué de bonnes réticences et interrogations au sein même du groupe d’ingénieurs de BMW, car les boîtes automatiques sont plus rapides et plus efficaces de nos jours. Toutefois, « nous avons vraiment été à l’écoute active de nos clients et de nos fans. Ils l’ont demandée [en parlant de la boîte manuelle] et nous leur avons donnée », a-t-il dit, faisant du même coup référence aux différentes pétitions en ligne.

BMW M a également laissé entendre dans les derniers jours qu’adopter des moteurs à quatre cylindres électrifiés comme le fait maintenant Mercedes-AMG ne figure pas dans ses plans, certainement pas à court ou moyen terme. Ce sont des moteurs à six et à huit cylindres qui continueront d’alimenter les modèles M.

Photo: BMW

Voilà donc des nouvelles réjouissantes pour les amateurs de performance accrochés aux bonnes vieilles méthodes classiques et éprouvées. Mais il leur revient de toujours faire entendre leur voix. Par ailleurs, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici la fin de la décennie, non seulement au niveau organisationnel mais aussi dans le marché. Mieux vaut profiter des boîtes manuelles chez BMW pendant qu’il est encore temps.

En vidéo : On essaie la BMW M3 2022 dans la neige!