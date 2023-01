BMW annonce une édition performance M exclusive au Canada

Bonne nouvelle pour les amateurs du coupé Série 4 de BMW : la compagnie ajoute pour 2023 une édition performance M basée sur le modèle M440i xDrive. Celle-ci est réservée au marché canadien et limitée à 100 exemplaires.

Ce qui retient d’abord l’attention, c’est que la voiture se décline en cinq combinaisons de couleurs exclusives, limitées à 20 unités pour chacune d’entre elles. Ces couleurs – Voodoo Blue, Velvet Blue, Rosso Corsa, Irish Green et Grigio Telesto – ont été sélectionnées dans la gamme BMW Individual Manufaktur et ne sont disponibles que sur commande spéciale.

Dépendamment de la teinte choisie, les roues en alliage auront un fini gris ferreux ou noir mat, tandis que le cuir de mérinos à l’intérieur sera noir, brun Tartufo ou bleu fjord et noir.

Photo: BMW

Ensuite, on retrouve une variété de pièces de performance M dont les roues de 20 pouces, l’échappement sport, le becquet avant et l’aileron arrière en fibre de carbone, la calandre avec contour en fibre de carbone et grillage noir de même que l’emblème noir lustré performance M.

Sous le capot

Le moteur reste inchangé, soit un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres qui développe 382 chevaux et 369 lb-pi de couple, produisant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Il est marié à une boîte automatique sport à huit rapports avec fonction de départ canon, tandis que le rouage intégral xDrive emploie un différentiel arrière sport M qui contribue à améliorer l’adhérence en égalisant le couple entre les roues arrière gauche et droite lors de l'accélération.

Par ailleurs, l’équipement de chaque édition performance M comprend le groupe de luxe avancé, le tableau de bord numérique professionnel, la recharge sans fil pour téléphones, la finition intérieure en fibre de carbone et les emblèmes qui soulignent les 50 ans de la division BMW M.

N’oublions pas le groupe technologie M, qui inclut des disques de freins avant plus grands (374 mm de diamètre) et un refroidisseur d'huile à moteur dédié pour de meilleures performances. Les phares BMW Laserlight sont optionnels.

L'édition performance M de la BMW M440i xDrive 2023 sera offerte chez les concessionnaires plus tard ce mois-ci à partir de 89 950 $ plus les frais de transport et de préparation. C’est beaucoup plus cher que le prix régulier de 67 400 $ et même un peu plus qu’une BMW M4 de 473 chevaux, boîte manuelle et propulsion (89 500 $).

