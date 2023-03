La boîte de vitesse manuelle fait-elle un retour?

On la disait condamnée par des normes de pollution toujours plus contraignantes ou la montée en puissance des véhicules électriques sur le marché. Un article du Wall Street Journal indique que les choses ne sont pas si simples.

En 2021, les amateurs d’embrayage ne comprenaient que 0,9% du marché américain. En 2022, ce chiffre passe à 1,2% et les chiffres de ventes des premiers mois de 2023 indiquent que le taux est passé à 1,7%. Cela reste encore très marginal mais constitue pourtant une progression de près de 89%. Le phénomène semble aussi être visible sur le marché de l’occasion puisque le site Autotrader enregistre une augmentation de 13% des visites sur les pages de véhicules à boîte manuelle par rapport à l’année dernière.

Pourquoi?

Choisir une boîte manuelle aujourd’hui ne se fait plus pour des raisons d’économie d’essence, de meilleures accélérations ou de coût d’achat réduit. Apparemment, c’est d’abord pour des raisons de contrôle, dans un monde où les ordinateurs décident de plus en plus de choses pour nous, également de nostalgie ou tout simplement de plaisir.

Mais aussi parce que c’est très tendance. Passer ses vitesses soi-même est une façon de se distinguer de son entourage. Les réseaux sociaux ont participé à l’engouement. Le hashtag #SaveTheManuals a grandement gagné en popularité.

Photo: Guillaume Rivard

Les constructeurs observent la tendance

Un quart de ventes américaines de l’Acura Integra est déjà en manuel. Parmi ces acheteurs, plus de la moitié ont entre 18 et 45 ans. Mazda a calculé qu’un quart de ses acheteurs de MX-5 manuelles avait entre 18 et 35 ans. Dans une étude réalisée en début d’année, MINI a observé que près des deux tiers des 18-34 ans souhaitent apprendre à conduire manuel contre 40% dans des catégories plus âgées.

Si la demande est là, l’offre s’est réduite dans les dernières années. Reste à voir si la tendance va se maintenir. Mais après des décennies de démonisation de l’automobile, il est très plaisant de constater que les plus jeunes générations associent de nouveau conduite et plaisir.

À voir aussi : Quelle voiture à boite manuelle choisir pour le long terme?