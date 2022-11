MINI ouvre une école de conduite manuelle

Alors que les boîtes de vitesses manuelles sont en voie d’extinction dans l’industrie automobile, MINI est l’une des marques qui continuent de s’y accrocher. Normal, car toutes proportions gardées, ses clients sont parmi les plus nombreux à choisir ce type de transmission.

Citant des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement, la compagnie avait quand même décidé en mai dernier de suspendre les commandes de voitures avec boîte manuelle aux États-Unis afin de prioriser celles munies d’une automatique, dont la demande est beaucoup plus forte. Elles reprennent finalement ce mois-ci.

En même temps, MINI annonce une bonne nouvelle, du moins pour ceux qui se trouvent en Californie : l’ouverture d’une école de conduite manuelle au Centre de performance BMW situé dans la ville de Thermal.

École ouverte à tous

Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une MINI pour s’y inscrire. L’école est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent apprendre les rudiments de la conduite manuelle (trouver le point de friction, pratiquer les départs en douceur, l’accélération, les arrêts, etc.) et parfaire leurs techniques pour s’amuser encore plus au volant.

Photo: Antoine Joubert

Les cours se donnent non pas sur la route mais plutôt sur un circuit d’essai, qui est un environnement contrôlé et sécuritaire, afin que les participants se sentent plus à l’aise.

Depuis 1999, le groupe BMW a donné des formations à plus de 500 000 personnes à cet endroit ainsi qu’à son Centre de performance de Greenville, en Caroline du Sud. Seul le premier offrira la nouvelle école de conduite manuelle MINI, cependant.

Est-ce qu’une telle initiative fonctionnerait chez nous? On en doute, car le marché est trop petit. Beaucoup d’écoles ont d’ailleurs abandonné l’enseignement avec une boîte manuelle, car à peine 2% des apprentis conducteurs s’y intéressent de nos jours selon des statistiques de l’Association des écoles de conduite du Québec (AECQ).

En vidéo : Gabriel Gélinas explique la conduite avec boîte manuelle