La MINI Clubman quitte le marché canadien

Les modèles 2023 de MINI sont maintenant arrivés, mais on remarque une absence dans le catalogue canadien de la marque. En effet, la MINI Clubman n’est pas de retour.

« L’évaluation continue de sa gamme de modèles a conduit MINI Canada à retirer la Clubman, a confirmé au Guide de l’auto le responsable des communications de produits et technologies du groupe BMW au Canada, Jean-François Taylor.

Très consciente de la demande des clients et des tendances du marché, MINI se concentre sur les petits modèles urbains comme la MINI 3 portes, qui est disponible en modèle à combustion interne ou en modèle entièrement électrique, ainsi que la MINI 5 portes, la MINI Cabriolet et la MINI Countryman. »

La décision concerne uniquement le marché canadien, puisque la Clubman demeurera offerte du côté des États-Unis.

Photo: Michel Deslauriers

Offre réduite

Chez nous, la MINI célèbre pour ses portières verticales à la place du hayon avait réduit son offre en 2022 avec le retrait de la version de base Cooper ALL4, alimentée par un moteur turbocompressé à trois cylindres. Il ne restait donc que la Cooper S ALL4, équipée d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 189 chevaux, et la John Cooper Works ALL4, dont le même moteur était poussé à 301 chevaux.

Comme le nom l’indique, chacune comprenait le rouage intégral ALL4, sans oublier une boîte automatique à huit rapports.

La Clubman disposait de plus d’espace de chargement que la MINI 5 portes, mais une grande majorité de consommateurs canadiens préféraient débourser un peu plus d’argent afin de passer à la Countryman, un multisegment sous-compact beaucoup plus pratique. La conserver devenait donc de moins en moins pertinent.

Photo: Michel Deslauriers

Par ailleurs, il faut rappeler que MINI doit dévoiler plus tard en 2022 un nouveau concept de véhicule électrique qui sera plus petit que la Countryman. Selon les rumeurs, il marquerait le retour du nom Paceman, mais sa commercialisation ne se ferait pas avant 2024.

Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir au sujet de MINI!