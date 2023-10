Photo: Honda

Objet de nostalgie pour les uns, gage de plaisir de conduite pour les autres, la boîte manuelle semble regagner quelque peu la faveur des automobilistes, surtout les jeunes. Mais malgré une légère recrudescence des ventes, l’offre devient marginale et plusieurs constructeurs lui ont fixé une date d’expiration.

En 2024, on dénombre 32 voitures et VUS (sur près de 300) qui proposent une boîte manuelle, dont une vingtaine de sportives pures et dures, deux camionnettes et autant de VUS. Par contraste, on en comptait 38 en 2023.

Voici donc les derniers véhicules qui résistent à la vague déferlante de transmissions automatiques, d’électrification, d’électronique tous azimuts et de conduite semi-autonome. Il faut se demander combien de ces anticonformistes subsisteront en 2025. Pire encore, la pédale d’embrayage survivra-t-elle jusqu’à la fin de la décennie?