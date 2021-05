La BMW M4 Competition Cabriolet 2022 vous fera-t-elle plus aimer la calandre?

Depuis le lancement de la nouvelle Série 4 ainsi que des très performantes M3/M4, beaucoup d’attention se porte sur leur design, plus spécifiquement l’énorme calandre qui, au dire de certains, défigure complètement ces voitures.

Au courant de l’été, soit en août, BMW Canada ajoutera à la gamme la version décapotable de la M4 – et pas n’importe laquelle. Nous aurons droit à l’expression ultime, en l’occurrence la M4 Competition Cabriolet xDrive.

Donc, contrairement au coupé M4 qui est aussi disponible avec une puissance de 473 chevaux et un couple de 406 livres-pied, le modèle à toit souple rétractable ne produira rien de moins que 503 chevaux et 479 livres-pied avec son moteur turbocompressé à six cylindres en ligne.

Photo: BMW

De plus, l’ajout du système de rouage intégral M xDrive est une première pour la M4 Cabriolet. Celui-ci privilégie les roues arrière en conduite normale et il est aussi possible de verrouiller la distribution de la puissance au train arrière (avec l’antidérapage éteint) pour obtenir la sensation d’une vraie voiture à propulsion. Quant à la boîte de vitesses, on parle de la même automatique M Steptronic à huit rapports. Le résultat est une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes seulement – de quoi vous décoiffer à coup sûr!

En passant, la capote en trois parties est 40% plus légère que le toit rigide rétractable de l’ancienne génération, contribuant à abaisser le centre de gravité. BMW soutient que sa surface lisse et son insonorisation perfectionnée rendent l’habitacle plus isolé et silencieux qu’un toit souple conventionnel. On peut l’avoir dans un fini noir brillant qui donne encore plus d’éclat au bolide.

L’ouverture ou la fermeture s’effectue en 18 secondes, et ce, même en roulant jusqu’à une vitesse de 49 km/h. Une fois rangé, le nouveau toit prend moins d’espace dans le coffre qu’auparavant (le gain est de 34 litres).

Photo: BMW

Quant au design extérieur, la différenciation entre ce modèle et la Série 4 Cabriolet est encore plus grande que dans le passé. Hormis les portières, le toit, les vitres et les éléments optiques, tout est unique à la M4 Cabriolet.

N’insistons pas trop sur la calandre, mais plutôt sur la posture élargie ainsi que les composants aérodynamiques noirs au bas de la carrosserie. Des jantes M en alliage léger de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière ornent les côtés, tandis que le diffuseur arrière encadre deux paires d'embouts d’échappement de 100 millimètres.

Photo: BMW

Le prix canadien de la BMW M4 Competition Cabriolet xDrive 2022 est fixé à 99 900 $. Tel que mentionné, les premiers exemplaires arriveront ici vers la fin de l’été, donc vous pourrez en profiter pour vos vacances et même plus.

En vidéo : Essai-éclair de la BMW M440i xDrive 2021 sur la piste