BMW iDrive 8 : l’infodivertissement franchit une nouvelle étape

BMW a présenté lundi son système d’infodivertissement iDrive de huitième génération, 20 ans après les débuts de cette technologie dans la grande berline Série 7.

Les véhicules d’aujourd’hui étant beaucoup plus sophistiqués et équipés de fonctions que jamais, les concepteurs avaient donc une lourde tâche en repensant toute l’interface entre la machine et l’utilisateur.

Autrement dit, ce qui n’était jadis qu’un simple écran numérique accompagné d’une molette de commande sur la console devient un environnement complet destiné à comprendre et anticiper les besoins du conducteur pour offrir une expérience de conduite la plus intuitive et personnalisée possible, selon BMW.

C’est dans le multisegment iX et la berline i4, tous deux entièrement électriques, que le système iDrive 8 fera ses débuts. D’abord, dès l’approche du véhicule, des lumières d’accueil s’allument, les portes se déverrouillent et l’habitacle se prépare déjà à nous dorloter. Il est possible de programmer le tout via « Mes modes » (Eco, Sport, Personnel) – une nouveauté qui permet d’ajuster une foule d’autres paramètres du véhicule.

Photo: BMW

À l’intérieur, la planche de bord est dominée par un très large panneau incurvé (et antireflet, soit dit en passant) qui combine l’instrumentation haute résolution de 12,3 pouces derrière le volant et l’écran principal de 14,9 pouces au centre. Tous les menus, graphiques et icônes ont été revus pour un accès rapide et clair. Par ailleurs, même si ledit panneau est légèrement tourné vers le conducteur, BMW assure que le passager avant peut toujours le voir et y accéder facilement.

L’affichage tête haute sur le pare-brise a été optimisé lui aussi avec une nouvelle présentation et des informations enrichies, puisque c’est la principale interface que devrait regarder le conducteur sur la route.

Photo: BMW

Si le contrôle tactile demeure, incluant via la molette centrale redessinée et les quelques boutons physiques qui survivent, iDrive 8 mise davantage sur les commandes vocales et gestuelles formant un dialogue entre l’utilisateur et l’Assistant personnel intelligent de BMW. Ce dernier traite non seulement une grande quantité de données générées par le véhicule, mais aussi des données provenant de l’extérieur, comme des services, des points d’intérêt ou d’autres véhicules BMW.

Grâce à la fonction « BMW ID », le système utilise l’intelligence artificielle pour apprendre les habitudes et les préférences des occupants, puis fournir des suggestions en conséquence ou même activer certains éléments de façon automatique. Une nouvelle clé numérique et une nouvelle application « My BMW » seront mises à contribution également.

Photo: BMW

D’autre part, des mises à jour logicielles à distance peuvent se faire régulièrement pour améliorer des fonctions ou en ajouter de nouvelles. Mentionnons que iDrive 8 est compatible avec la technologie cellulaire 5G. En outre, l’intégration d’applications tierces est plus complète que jamais et vise à les rendre aussi simples à utiliser que sur un téléphone intelligent.

Tout ceci n’est que la pointe de l’iceberg, imaginez. Nous aurons la chance d’en reparler dans les mois à venir et surtout après l’arrivée du BMW iX au Canada quelque part en 2022.

En vidéo : Le design du BMW iX expliqué (en anglais)