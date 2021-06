Deux vieux concepts BMW jamais montrés ont prédit l’avenir

Si les BMW Concept 4 et Vision iNEXT sont des inspirations récentes pour la nouvelle orientation stylistique que prend le constructeur allemand, deux véhicules plus anciens – et jusqu’à maintenant jamais montrés par BMW – sont peut-être à l’origine de ce que l’on voit actuellement au sein de la gamme.

Une vidéo publiée par BMW Group Classic présente en effet des concepts qui présagent la grosse calandre verticale de certains modèles sport et électriques ainsi que la mode des VUS aux allures de coupé.

Commençons avec le concept de la BMW Série 7 créé en 1996, même si c’est celui qu’on aperçoit le moins dans cette vidéo (une autre suivra prochainement avec plus de détails). La chose qui frappe, bien sûr, c’est la calandre surdimensionnée qui s’étire vers le bas. On fait tout de suite le lien avec les nouvelles BMW M3 et M4, sans parler des i4 et iX électriques.

Est-ce que la compagnie prévoyait il y a 25 ans s’en servir comme futur modèle? Peut-être pas, mais on a la preuve que le design actuel n’est pas si nouveau que ça.

Pour ce qui est de l’autre véhicule dévoilé pour la première fois, il date de 2004 et porte le nom « Integrated Engineering Concept » ou ICE, ayant été développé conjointement par les designers et les ingénieurs de BMW.

Adoptant l’intérieur du roadster Z4, il prend la forme d’un coupé, mais avec une posture surélevée et plus robuste. L’aire de chargement arrière est assez grande pour transporter deux vélos de montagne. Ça vous rappelle des utilitaires comme le X4 et le X6?

Au fait, BMW n’est pas le seul constructeur automobile qui lève le voile sur des véhicules demeurés cachés. En novembre dernier, lors d’une rencontre virtuelle à laquelle Le Guide de l’auto a assisté, Porsche a ouvert les portes de son studio de design et présenté des modèles qui n’ont jamais été vus. Si vous avez manqué ça, ne tardez plus.

En vidéo : Le design du BMW iX expliqué (en anglais)