BMW Concept 4 : BMW dévoile un concept avec une gigantesque calandre

Le BMW Concept 4 a été présenté à la 68e édition du Salon de l’auto de Francfort, et selon le vice-président du design du groupe BMW, Adrian van Hooydonk, il « incarne l’essence esthétique de la marque BMW » et « combine les proportions parfaites avec un design net et précis. »

Oui, c’est en effet l’inspiration de la prochaine génération de la Série 4, qui prendra vraisemblablement ses distances de la BMW Série 3 au chapitre du design.

Comme c’est le cas des nouveaux produits du constructeur, le Concept 4 affiche une grille de calandre proéminente, montée à la verticale sur le museau de la voiture comme dans le temps des classiques BMW 328 et BMW 3.0 CSi – mais en plus gros.

Photo: Gabriel Gélinas

Entre temps, les blocs optiques ont été amincis et n’arborent plus l’éclairage à anneaux à DEL. La voiture porte également des rétroviseurs très minces qui n’équiperont pas la version de production.

Le côté sportif de la bagnole est rehaussé de petites vitres latérales, conséquence d'une ligne de toit plus basse, alors que trois lignes de caractère traversant le profil confèrent plus de caractère au Concept 4 tout en permettant de mettre en valeur les différents ombrages de la magnifique peinture rouge – nommée Forbidden Red. Le Concept 4 est également équipé de superbes jantes en alliage de 21 pouces.

Photo: BMW AG

Puisqu’il s’agit purement d’un exercice de design, il n’y a pas d’habitacle ni de motorisation. Toutefois, dans la Série 4 de production, on peut s’attendre à un aménagement très similaire à celui de la 3. Également, le choix de motorisations consisterait d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (255 chevaux) et d’un six cylindres turbo de 3,0 litres (382 chevaux), les deux connectés à un rouage intégral.

Photo: BMW AG

La nouvelle génération de la BMW Série 4 pourrait effectuer sa première sortie publique au Salon de Los Angeles, prête à rivaliser une fois de plus la Mercedes-Benz Classe C et la Audi A5. Et si elle ressemble grandement au BMW Concept 4, elle sera très jolie. Cette énorme grille, par contre…