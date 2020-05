Encore plus de puissance pour la future BMW M4

Ça fait longtemps qu’on ne vous a pas parlé de la BMW Série 4, un coupé qui attend toujours sa refonte contrairement à la berline de Série 3.

Lors du Salon de l’auto de Francfort en septembre dernier, le constructeur allemand a présenté le Concept 4 (photo ci-dessus), donnant un bon aperçu du design de la prochaine génération avec entre autres cette gigantesque calandre qui ornera les futurs modèles de BMW.

Cette semaine, on a appris un peu plus de détails concernant la voiture. Le retour des versions coupé, cabriolet et Gran Coupé à quatre portes allait de soi, mais le site britannique Autocar a obtenu la confirmation que la très performante M4 va offrir les trois mêmes configurations.

Autrement dit, il y aura désormais une M4 Gran Coupé, ce qui sera une première. Pourquoi cet ajout? D’abord, la Série 4 Gran Coupé (ci-dessous) s’est avérée plus populaire que prévu jusqu’ici. Ensuite, il semble que BMW ne craigne plus de cannibaliser les ventes de la M3 et désire surtout répliquer à la nouvelle Audi RS 5 Sportback.

Photo: BMW

Toutes les M4 renfermeront un nouveau moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres, comme les multisegments X3 M et X4 M. Elles devraient générer 473 chevaux en version de base, soit une hausse de 48 chevaux par rapport à l’ancienne édition, tandis que les modèles Competition à la sonorité exotique déploieraient 503 chevaux.

Le PDG de la division M de BMW, Markus Flasch, avait aussi mentionné que la boîte manuelle à six rapports sera de retour aux côtés de l’automatique à double embrayage à sept rapports, rassurant ainsi les amateurs qui redoutaient l’abandon de la troisième pédale. Par ailleurs, un système de rouage intégral, dérivé de la M5, sera disponible en plus des modèles habituels à propulsion. BMW s’attend à ce qu’une majorité de clients optent pour une M4 avec xDrive et boîte automatique.

Le développement de la nouvelle Série 4 est presque terminé et un dévoilement officiel devrait avoir lieu plus tard cette année. Sa commercialisation en Amérique du Nord devrait débuter en 2021. Suivez-nous pour obtenir de plus amples informations.