Un tout nouveau Mitsubishi Outlander arrivera au printemps 2021

Mitsubishi vient d’annoncer que toute sa gamme de véhicules au Canada sera renouvelée ou mise à jour d'ici un an. Le plus attendu est le VUS compact Outlander de nouvelle générationm qui sera finalement mis en vente au printemps prochain, non pas comme modèle 2021 tel qu’on l’anticipait, mais plutôt 2022.

À quoi s’attendre? Cet Outlander complètement redessiné sera plus gros, plus stylé et plus évolué sur le plan technologique, en plus d’être le véhicule Mitsubishi le plus silencieux et le mieux équipé jamais offert au pays, nous dit la compagnie.

On sait également qu’il utilisera la même plateforme que le nouveau Nissan Rogue 2021, mais les autres détails techniques restent à confirmer. Le dévoilement doit se faire lors d’un événement mondial (physique ou virtuel, tout dépend de la COVID-19) qui se tiendra au début de l’année 2021.

À peu près au même moment, l’Outlander PHEV recevra un tout nouveau groupe motopropulseur comprenant d’une part un moteur à combustion amélioré offrant une plus grosse cylindrée et une puissance accrue, et d’autre part un système de propulsion électrique plus sophistiqué et plus efficace qui augmentera l’autonomie. Par contre, comme il s’agira d’un modèle 2021, le reste du véhicule ne profitera pas des changements de la nouvelle génération de l’Outlander.

Et les autres modèles Mitsubishi?

Le RVR 2021 sera disponible d’ici la fin de l’année, mais puisque des améliorations ont été apportées pour 2020, rien n’est prévu pour la prochaine année-modèle. La sous-compacte Mirage 2021, dévoilée il y a quelque mois avec un extérieur largement revu, sera mise en vente au premier trimestre de 2021. Elle promet de rester le véhicule non hybride le plus écoénergétique au Canada.

Photo: Mitsubishi

Quant à l’Eclipse Cross, une version entièrement redessinée apparaîtra tôt l’an prochain en tant que modèle 2022. La fameuse barre de lumière qui entrecoupe la vitre arrière devrait disparaître, tandis que l’habitacle repensé intégrera un nouveau système d’infodivertissement.

De plus amples détails sur les différents véhicules suivront à l’approche de leur lancement respectif. On sait que tous proposeront de série ou en option un système d’atténuation de collision avant avec détection des piétons.

En terminant, savez-vous quelle est la marque japonaise qui est la mieux classée dans le sondage sur la qualité initiale de J.D. Power en 2020? Ce n’est ni Toyota, ni Honda, ni Mazda, mais bien Mitsubishi.

