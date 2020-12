Mitsubishi Outlander 2022 : un mystérieux premier aperçu

Que nous réserve le tout nouveau Mitsubishi Outlander 2022? On le saura exactement en février lorsque le constructeur procédera à son dévoilement officiel, mais en attendant, une première image est rendue publique ce matin.

Malgré son aspect sombre, on peut voir que le devant du véhicule change de manière drastique, avec des blocs optiques séparés à la manière des RVR et Eclipse Cross modernisés, ainsi que deux grosses garnitures chromées les reliant à une calandre plus imposante. Personne ne restera indifférent, c’est certain.

Le nouvel Outlander fera preuve d’encore plus d’audace, toutefois. D’ailleurs, la compagnie réitère que ce modèle sera le premier à incarner son nouveau code stylistique, présagé par le concept Engelberg Tourer du Salon de l’auto de Genève 2019 (photo ci-dessous).

Photo: Mitsubishi Motors

Mitsubishi explique que ses designers se sont inspirés du principe japonais « I-Fu-Do-Do », qui signifie authentique et majestueux, avec l’objectif de donner le ton aux futurs produits de la marque.

« L’Outlander est un VUS emblématique pour l’entreprise. Lorsque nous avons conçu le modèle de nouvelle génération, nous nous sommes inspirés de notre riche héritage de VUS pour créer un style audacieux et confiant avec une position assurée qui suscitera l’enthousiasme de nos clients », a déclaré Seiji Watanabe, directeur général de la division du design de Mitsubishi.

La mystérieuse photo ne montre pas bien les flancs, encore moins le derrière du véhicule, mais si l’on se fie à des images d’un Outlander entièrement exposé qui auraient été prises au Japon et publiées par Allcarnews, attendez-vous à un physique moins rondelet et plus carré – un peu à l’image du Nissan Rogue 2021 avec lequel il partagera sa plateforme.

Le Mitsubishi Outlander 2022 sera également plus spacieux et plus évolué sur le plan technologique, en plus d’être le véhicule Mitsubishi le plus silencieux et le mieux équipé jamais offert au pays, nous disait récemment la compagnie. Il débarquera chez les concessionnaires canadiens au printemps.

En studio : Quel avenir pour Mitsubishi?