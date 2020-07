Balado : quel avenir pour Mitsubishi au Canada?

La marque japonaise Mitsubishi a beau se faire rassurante quant à son avenir au Canada, reste que plusieurs questions demeurent sans réponse.

Faisant désormais partie d’une alliance avec les constructeurs Renault et Nissan, Mitsubishi fait actuellement face à une restructuration importante. On souhaite notamment réduire les coûts fixes de 20% d’ici deux ans.

Pas plus tard que cette semaine, on annonçait d’ailleurs que la marque ne lancera plus de nouveaux modèles en Europe et qu’elle mettra fin à la vente de ses véhicules neufs lorsque les produits actuels seront discontinués. Pour expliquer cette décision, Mitsubishi souligne vouloir concentrer ses efforts sur les marchés d’Asie du Sud-Est.

Et l’Amérique du Nord, dans tout ça? Aux dires de Michelle Lee-Gracey, responsable des communications pour Mitsubishi Canada, la marque aux trois losanges est ici pour rester. On prépare d’ailleurs l’arrivée d’un Outlander de nouvelle génération sur lequel on fonde beaucoup d’espoir.

De passage au micro de Jean-François Baril à QUB Radio, le journaliste du Guide de l’auto Germain Goyer a analysé la situation. Il a également été question du litige entre Rivian et Tesla ainsi que de la couverture du Guide de l’auto 2021, qui a été dévoilée il y a quelques jours.

