Quel VUS choisir pour une bonne fiabilité à long terme?

Je recherche un VUS d’occasion (2017-2018), et mon choix s’arrête sur ces trois modèles : le Honda CR-V, la Subaru Crosstrek et le Volkswagen Tiguan. Mon principal critère? Une fiabilité à long terme et de faibles coûts d’entretien. Que me conseillez-vous?

Bonjour Camille,

Il faut d’entrée de jeu éliminer le Volkswagen Tiguan, et ce, autant l’ancienne que la nouvelle génération. Un véhicule plus capricieux à long terme et qui vous coûtera cher en entretien.

Le modèle de précédente génération n’est de son côté pas très fonctionnel et nécessite de l’essence super. Son moteur turbo a connu des ratés en matière de fiabilité, notamment au chapitre de la surconsommation d’huile. Quant au modèle de nouvelle génération, il est plus pratique, plus confortable, mais drôlement moins intéressant à conduire. Sa motorisation déçoit énormément, bien que la puissance annoncée soit de 184 chevaux.

Chez Honda, le CR-V possède une réputation exceptionnelle...jusqu’en 2016. Car dès 2017, avec l’arrivée d’une nouvelle génération, de nombreux vices de conception relatifs au moteur turbo ont causé bien du tort aux propriétaires. Ces derniers se plaignent d’un manque de chauffage à bord du véhicule par temps froid et de l’essence qui se mélange à l’huile.

De son côté, Honda mentionne avoir réglé le problème avec une reprogrammation, mais il n’en est rien. Si vous optez pour le CR-V, il vaut mieux choisir le 2016, fiable et très efficace, mais plus bruyant et clairement moins moderne dans sa présentation.

Terminons alors avec la Crosstrek. Une voiture plus compacte et donc moins spacieuse, et qui n’offre pas la puissance de ses rivaux. En revanche, un véritable tank que l’on prend plaisir à conduire toute l’année durant, doté d’un rouage intégral exceptionnel et d’un sentiment de maniabilité et de sécurité sans égal.

Il est vrai que certains problèmes de moteur ont été rencontrés sur les plus vieux modèles, mais en optant pour un modèle 2018, vous règlerez cette question. Puis, cette nouvelle génération introduite en 2018 profite d’un nouveau châssis qui améliore le comportement routier, d’une meilleure suspension ainsi que d’un niveau d’insonorisation supérieur.

Manifestement, ça vaut la peine de débourser un peu plus pour un modèle 2018 que pour un 2017, surtout si vous comptez le conserver longtemps. Sachez cependant que les coûts d’entretien chez Subaru sont environ 20-25% plus chers que chez Honda. Un moindre mal pour un véhicule que vous adorerez, j’en suis certain!

En vidéo: Honda CR-V ou Subaru Crosstrek?