Quel véhicule choisir pour un père de deux enfants?

Ma location vient à terme dans trois mois. Je dois donc changer de véhicule avec un budget mensuel de 350 $, et j’hésite entre ces quatre modèles : le Chevrolet Trailblazer 2021 (suggéré par mon vendeur de qui j’ai acheté deux Chevrolet Cruze), la nouvelle Nissan Sentra, la Toyota Camry et la Volkswagen Golf SportWagen. Notez que j’ai deux jeunes enfants.

Bonjour Sébastien,

Je mets d’abord de côté le Trailblazer, n’en déplaise à votre vendeur. Ce véhicule n’a pas fait ses preuves et me semble sous-motorisé, surtout pour un usage familial. Sachez d’ailleurs qu’il s’agit d’un véhicule à vocation urbaine, conçu pour des gens seuls ou en couple.

Vous êtes habitué à une Chevrolet Cruze et appréciez sa conduite et son comportement? Alors, je vous suggère fortement de demeurer dans le même genre de véhicule. GM a fait l’erreur d’abandonner la Cruze et vous propose aujourd’hui un véhicule plus à la mode et plus cher, mais clairement moins confortable et performant.

Cela m’amène donc à la Camry. Une voiture fiable, renommée et qui conserve une excellente valeur de revente, mais qui vous coûtera mensuellement 100 $ de plus que votre budget, pour un terme de location de cinq ans, ce qui est trop long.

La Golf SportWagen, en version de base, me semble donc beaucoup plus appropriée, dans le contexte d’une location de 48 mois, surtout en considérant le taux actuel de seulement 0,99%. Une voiture solide, fiable, amusante à conduire et bien sûr très pratique avec de jeunes enfants. Qui plus est, la voiture sera couverte par une garantie complète tout au long de votre terme de location, puisqu’elle profite d’une garantie de base de 4 ans/80 000 km.

Quant à la nouvelle Sentra, c’est également un excellent choix. Pas aussi polyvalente que la Golf, mais moins chère à la location, surtout si vous optez pour une version S Plus ou SV. Une voiture spacieuse, confortable, plus sérieuse que sa devancière, et qui vous offrira une bonne tranquillité d’esprit. Autre avantage, la frugalité de sa mécanique, qui n’est pas à négliger. En revanche, la Golf l’emporte sur le plaisir de conduire.

Mon premier choix est donc la Golf SportWagen, suivie de près par la Sentra. Vous pourriez aussi ajouter la Toyota Corolla à votre équation, plutôt que la Camry, car elle se veut sérieuse et vous en donnera beaucoup pour votre argent.

