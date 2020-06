Quelle berline intermédiaire choisir?

Je recherche une nouvelle voiture proposant du confort et une certaine puissance. Que devrais-je donc choisir entre une Subaru Legacy, une Toyota Camry SE AWD et une Mazda6?

Bonjour Sylvain,

Bien que je n’aie pu encore conduire la nouvelle Toyota Camry avec rouage intégral, je peux assurément vous dire que la Legacy offre l’avantage d’une conduite plus inspirante et d’une traction intégrale plus performante, surtout en hiver. Il est donc évident que si vous accordez beaucoup d’importance à cet aspect, Subaru devient votre meilleur allié.

Maintenant, la Camry est une voiture plus audacieuse, voire même plus moderne, et qui abrite une motorisation plus puissante et nerveuse. Le fait que le moteur soit marié à une boîte automatique à huit rapports plutôt qu’à une transmission à variation continue contribue aussi à une sensation plus intéressante en accélération.

Cela dit, que vous favorisiez Subaru ou Toyota, sachez que vous aurez droit à beaucoup de confort, à une voiture fiable, frugale et relativement facile à revendre. La dépréciation est également moins forte sur ces deux voitures que sur les modèles concurrents, comme la Mazda6.

Évidemment, Mazda arrive en troisième dans vos choix. Ici, pas de rouage intégral disponible, et il faut savoir qu’en dépit d’un agrément de conduite supérieur, le niveau sonore est plus élevé et le confort n’égale pas celui de ses rivales.

En revanche, Mazda peut vous proposer, avec sans doute de bons rabais, une Mazda6 GT à moteur turbo de 250 chevaux, qui pourrait vous faire sourire. Or, même en optant pour cette version, sachez que la dépréciation sera très forte. Et cela implique l’utilisation d’une essence super et d’une consommation plus élevée d’au moins 15%.

Mon conseil est donc de vous diriger vers Subaru ou Toyota, deux valeurs sûres. Certes, la puissance ne constitue pas leur plus grande qualité, mais vous apprécierez tous les autres aspects.

