Une Lexus IS d'occasion, un bon choix pour l'hiver?

Ma copine et moi possédons un Mazda CX-3 que je souhaite remplacer par une Lexus IS250 2015. Or, ma copine craint un mauvais comportement hivernal. Nous aimerions donc connaître votre avis sur ce sujet et savoir s’il serait plus sage de nous diriger vers un BMW X3 2015.

Bonjour Dominic,

En présumant bien sûr que la Lexus en question est dotée des quatre roues motrices, parce qu’il existe aussi des modèles à roues motrices arrière, je donne malgré tout raison à votre copine, du moins en partie.

Bien sûr, le rouage intégral vous sera bénéfique et permettra une conduite plus sécuritaire l’hiver, mais il faut néanmoins savoir que ce système privilégie le mode propulsion et achemine au besoin une partie du couple à l’avant. Un système efficace, mais certainement moins que ce que propose BMW avec son X3.

Qui plus est, l’IS 250 possède un système antipatinage extrêmement intrusif qui vient littéralement freiner la voiture au moindre patinage des roues. Un système qui ne peut malheureusement pas être totalement désactivé, ce qui m’a personnellement causé un problème en voulant monter une pente enneigée il y a de cela quelques années, dans le Vieux-Montréal.

Agréable à conduire, très fiable et raisonnable au chapitre des coûts d’entretien, la Lexus n’est cependant pas une formule idéale pour passer à travers la saison hivernale. Vous serez donc mieux servi avec un BMW X3, lequel pourrait par contre engendrer des coûts d’entretien plus élevés, ainsi que des frais de réparations auxquels votre CX-3 ne vous a certainement pas habitué.

Je me permets en terminant de vous suggérer le choix de l’Acura TLX SH-AWD 2015. Une voiture comparable à la Lexus, mais dotée d’un bien meilleur rouage intégral et qui vous offrira en plus une puissance mécanique nettement supérieure.

