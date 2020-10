Lexus IS 2021 : on connait son prix

Lexus a annoncé officiellement les prix de sa nouvelle IS 2021.

Redessinée et légèrement revue sur le plan technique, la voiture profite aussi du nouveau Lexus Safety System (LSS+ 2.5). Il s’agit du même système qui a été récemment dévoilé pour les modèles Toyota.

La IS 300 F SPORT Série 1, le modèle de base doté d’un rouage à propulsion, débute à 42 950 $. Pour ce prix, la voiture est livrée avec un moteur 2 litres turbo (241 chevaux et 258 lb-pi) et une boîte automatique à 8 rapports. Du côté des équipements, on retrouve des jantes de 19 pouces F SPORT, des sièges électriques (8 réglages) chauffants et ventilés, un écran TFT inspiré de celui de la supervoiture LFA et des insertions esthétiques F SPORT dans l’habitacle.

Pour bénéficier du V6 de 3,5 litres (260 chevaux et 236 lb-pi), d’une transmission à 6 rapports et du rouage intégral, il faut opter pour la IS 300 AWD, vendue à partir de 43 400 $. Le faible écart de prix avec la IS 300 fait de cette version un modèle beaucoup plus intéressant grâce à sa traction intégrale. Elle reçoit des jantes de 18 pouces, des sièges électriques chauffants, un climatiseur bizone, une clé intelligente et un détecteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale.

Ce modèle peut aussi recevoir plusieurs ensembles optionnels. Selon ce qu’on souhaite ajouter, la IS 300 AWD est disponible avec les ensembles Premium, Luxe, Ultra-luxe, F Sport Série 1 et F SPORT Série 2. Les prix s’échelonnent de 43 800 $ (Premium) à 49 500 $ (F SPORT Série 2).

Enfin, le modèle le plus haut de gamme, la IS 350 F SPORT Série 2, débute à 53 300 $. Pour ce prix, le V6 voit sa puissance passer à 311 chevaux et le couple à 280 lb-pi. Et pour ceux qui souhaitent une ligne encore plus sportive, il est possible d’opter pour l’ensemble F SPORT Série 3 (58 000 $).

Ce dernier ajoute un « Pack dynamique » qui inclut des roues BBS de 19 pouces, une suspension adaptative, des phares à DEL, un aileron arrière et des coques de rétroviseurs en carbone.

La nouvelle Lexus IS 2021 sera disponible chez les concessionnaires à la fin du mois d’octobre.

