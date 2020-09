Toyota Safety Sense : une recette améliorée pour 2021

Toyota fait partie des constructeurs qui misent beaucoup sur la sécurité active dans leurs véhicules. Depuis plusieurs années déjà, la grande majorité des modèles de la marque sont offerts de série avec l'enssemble de technologies Safety Sense.

L’évolution s’est poursuivie depuis, et la nouvelle mouture de Safety Sense, baptisée 2.5+, fait son apparition en 2021.

Pour rappel, le Toyota Safety Sense (aussi appelé TSS) est un ensemble d’équipements de sécurité dont le nombre varie en fonction des modèles de la gamme. La version la plus évoluée à ce jour (2.0) intègre un système pré-collision avec détection des piétons, l’alerte de sortie de voie avec assistance au volant, les feux de route automatiques le maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif.

Pour 2021, la suite Safety Sense 2.5+ est bonifiée par l’arrivée d’un nouveau système pré-collision revu. Ce dernier intègre dorénavant un système de prévention des collisions aux intersections (pour les virages à gauche) avec assistance au volant. La détection frontale est désormais capable de comprendre qu’une voiture roule en sens inverse.

Le régulateur de vitesse adaptatif a aussi été amélioré. Lorsqu’on conduit avec le régulateur activé, la transition entre les ralentissements et les accélérations est plus douce. Selon Toyota, la conduite serait désormais plus sereine sur l’autoroute grâce cette mise à jour. Enfin, l’alerte de sortie de voie et l’assistance de maintien dans la voie sont désormais plus efficaces selon le constructeur.

Pour l’heure, les Toyota Highlander et Camry (toutes les versions à essence et hybrides) sont les seuls modèles à en bénéficier.

Toyota révèle les tarifs de certains modèles 2021

Parallèlement à cette annonce, Toyota Canada a également annoncé les prix de la Corolla Apex, du Highlander et du Tacoma 2021.

La Corolla Apex, à l’aspect plus sportif, sera vendue à partir de 27 300 $ pour le modèle à boîte manuelle. Pour profiter de la CVT, il faudra ajouter 1 000 $ supplémentaires.

Concernant le Highlander, le modèle XSE est facturé 48 450 $, auxquels il faut ajouter 2 300 $ pour une version XLE. Enfin, le Tacoma Trail d’entrée de gamme coûte 43 770 $, tandis que le Tacoma Nightshade est affiché à 52 150 $.

