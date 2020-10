Pourquoi aimez-vous tant les Toyota Corolla?

J’ai une question pour Marc-André Gauthier. J’ai entendu plusieurs fois dans le balado Podcat de chars que vous avez eu plusieurs Toyota Corolla. Qu’est-ce qui vous branche tant chez une voiture aussi ennuyeuse, alors que vos collègues préfèrent les voitures amusantes?

Bonjour Justin,

Merci d’être à l’écoute de Podcast de chars! Plus sérieusement, je comprends tout à fait votre question. On me la pose souvent, et ça surprend beaucoup de gens quand je dis que j’ai eu trois Corolla différentes (2007, 2013 et 2017).

Premièrement, j’aimerais d’abord vous dire que comme mes collègues, j’aime les sportives. J’aime les voitures qui vont vite, qui se conduisent bien, qui nous donnent des sensations fortes! Mais j’aime aussi le calme, le confort, et j’aurais tendance à dire qu’au quotidien, je suis plus du type Chrysler 300 que Mercedes-AMG C 63. En fait, c’est une des raisons pourquoi j’aime beaucoup le duo Chevrolet Tahoe/GMC Yukon. Ce sont des voitures tellement confortables, et qui ont beaucoup de bonnes accélérations quand on appuie sur l’accélérateur.

C’est sans doute pour ça que j’aime les Corolla. Je suis le premier à dire que côté dynamisme, elles ont pas mal de retard sur les concurrents, même si c’est de moins en moins vrai. Par contre, elles font partie des plus confortables de leur segment, en plus d’être plutôt spacieuses. Côté performance, elles n’ont jamais été plus lentes que les autres non plus.

En plus du confort des Corolla, j’ai toujours aimé, également, leur fiabilité. Une Corolla, ça ne brise habituellement pas, et à part un entretien de base, ça ne coûte à peu près rien à rouler. Pas étonnant qu’on en vende autant! Partout dans le monde, des milliers de familles comptent sur une Corolla pour ses déplacements, et je vois là-dedans quelque chose de poétique. La Corolla est en quelque sorte la voiture du peuple comme l’entendaient ceux qui ont créé Volkswagen et la Beetle.

Maintenant, vais-je avoir une autre Corolla un jour? Ça me surprendrait beaucoup, puisque je ne suis plus vraiment intéressé par le segment des berlines compactes. Mais qui sait! Si Toyota nous présente enfin une Corolla de plus de 250 chevaux, peut-être se retrouvera-t-elle dans mon entrée!

