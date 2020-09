Le Toyota C-HR 2021 ajoute une édition spéciale Nightshade

Si vous espérez un Toyota C-HR à quatre roues motrices, désolé, ce n’est toujours pas dans les plans du constructeur. Par contre, l’année-modèle 2021 apporte une nouveauté qui plaira à ceux qui recherchent encore plus de style.

À l’instar de plusieurs autres modèles Toyota, le C-HR ajoute en effet une édition Nightshade disponible en quantité limitée au prix de 27 710 $. Celle-ci est maintenant en vente au Québec tout comme le reste de la gamme.

Les roues en alliage de 18 pouces, les poignées de portes, les boîtiers de rétroviseurs et les écussons adoptent tous un fini noir. Une mince jupe avant vient compléter le tableau et, naturellement, le tissu des sièges est noir. Pour un effet maximal, optez pour la carrosserie Sable noir nacré; sinon, les autres couleurs disponibles avec cette édition sont Blizzard nacré (blanc), Rouge supersonique et Gris magnétique.

Photo: Toyota

L’équipement de série du Toyota C-HR 2021 (PDSF à partir de 23 750 $) comprend toujours des roues de 17 pouces en acier, la climatisation à deux zones, un écran multimédia de huit pouces, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi que la suite d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 2.0. Sous le capot, le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres génère une puissance de 144 chevaux et consomme 8,1 L/100 km en moyenne.

La version intermédiaire XLE Premium (à partir de 26 250 $) ajoute des roues en alliage de 18 pouces, un système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir, un volant et des sièges avant chauffants, un système de surveillance des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière.

Photo: Toyota

Finalement, le C-HR Limited (à partir de 28 850 $) propose des phares à DEL avec éclairage adaptatif, des jantes sport de 18 pouces, des sièges en cuir avec huit réglages électriques pour le conducteur, un éclairage d'ambiance et le service Safety Connect gratuit pendant un an.

Est-ce que l’ajout de l’édition Nightshade est suffisant pour suivre la parade des multisegments sous-compacts? On verra bien. À l’heure actuelle, les consommateurs canadiens préfèrent de loin le Nissan Kicks. La Kia Soul se vend mieux elle aussi et ce n’est qu’une question de semaines avant que le tout nouveau Hyundai Venue dépasse le C-HR.

