Une autre mise à jour pour le Toyota C-HR 2020

Le multisegment sous-compact Toyota C-HR profite d’une mise à jour esthétique et de quelques changements à sa gamme pour 2020.

Visiblement, la compagnie veut tout faire pour s’assurer qu’il suive les besoins évolutifs des jeunes consommateurs, sa principale clientèle. Une première série de nouveautés avait déjà été apportée pour 2019.

Cette fois-ci, il est question de retouches à la partie avant, aux phares, au pare-chocs et à la calandre, de quoi donner au C-HR un style encore plus extraverti. La version LE est désormais équipée de série de phares à DEL comme la XLE Premium et la Limited. Cette dernière présente de nouvelles roues en alliage de 18 pouces.

Photo: Toyota

Haut en couleurs, le petit utilitaire ajoute à sa palette deux options, soit Rouge supersonique et Lave brûlante (orange), qui est disponible seulement avec le toit noir. Le toit blanc n’est plus disponible; il a été remplacé par un nouveau toit argent en accompagnement de la couleur Sable noir nacré.

À bord du Toyota C-HR 2020, Android Auto s’ajoute à Apple CarPlay qui était déjà offert. De plus, il est possible de profiter d'un essai gratuit de la radio satellite SiriusXM pendant trois mois grâce au forfait « Privilège » sur la version Limited.

Une doublure de plafond grise vient donner du contraste aux versions LE et Limited, mais pas autant que les deux nouvelles combinaisons de couleurs intérieures disponibles : bleu et noir pour la version XLE Premium ainsi que marron, noir et argent pour la version Limited.

Un siège du conducteur à huit réglages électriques et un système d'éclairage avant adaptatif, qui règle automatiquement l'orientation des phares en fonction de la trajectoire du véhicule, s’intègrent aussi à l’équipement du C-HR Limited.

Photo: Toyota

Sous le capot, on retrouve toujours un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 144 chevaux et un couple de 139 livres-pied. Le tout est acheminé exclusivement aux roues avant par l’entremise d’une boîte automatique à variation continue qui simule sept rapports et qui comprend même un mode Sport. Quant à la consommation d'essence, elle s’élève à 8,7 L/100 km en ville et à 7,5 L/100 km sur l’autoroute.

Les prix du Toyota C-HR 2020 n’ont pas encore été annoncés.