Lexus IS 2021 : cinq choses à savoir

La nouvelle Lexus IS 2021 de quatrième génération a été dévoilée récemment et elle doit arriver chez les concessionnaires vers la fin de l’automne. Bien que ses prix, ses cotes de consommation et les détails complets de son équipement restent à officialiser, on peut croire qu’elle attirera un plus grand nombre d’acheteurs, même si son évolution est assez discrète.

Si vous êtes à la recherche d’une berline compacte de luxe, voici cinq choses que vous devez savoir sur la Lexus IS 2021…

Un design à peine réinventé

Plus longue et plus large de 30 millimètres, la nouvelle IS ressemble à sa devancière sur le plan esthétique. On croirait voir une simple mise à jour plutôt qu’une refonte complète. La calandre est plus imposante, les phares et feux avant sont maintenant dans un seul bloc d’apparence plus moderne, les feux arrière remodelés sont unis par une bande de lumière et les pare-chocs sont sculptés différemment.

Pour la première fois, la Lexus IS sera disponible avec des roues de 19 pouces (les jantes de série passent de 17 à 18 pouces). En plus de celles-ci, les versions F SPORT se démarquent avec une peinture Infrarouge exclusive (l’une des cinq nouvelles couleurs au menu), des prises d’air plus prononcées, des moulures au bas de la carrosserie, des pneus arrière plus larges, un nouvel aileron arrière et un échappement exclusif, sans oublier les inévitables écussons « F SPORT ».

Un habitacle encore plus conservateur

À l’intérieur de la Lexus IS 2021, les designers ont fait preuve d’encore plus de conservatisme. À part un petit réaménagement de la console, un nouvel écran tactile au sommet de la planche de bord et des bouches d’air circulaires dans les coins, il n’y a rien de vraiment nouveau. Au moins, des options de revêtement de couleur Caramel glacé ou Rouge circuit permettent d’ajouter un peu de cachet.

Photo: Lexus

Pour ceux qui détestent le pavé tactile sur la console pour accéder aux différentes fonctions de la voiture, l’écran tactile en question a été rapproché de près de 80 millimètres pour une utilisation plus conviviale. Et comme il va de soi, il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Les mêmes moteurs

Désolé de vous décevoir encore, mais il n’y a pas non plus de changements sous le capot. La Lexus IS 2021 reprend les trois mêmes groupes motopropulseurs qu’on connaît déjà, à commencer par la version IS 300 à roues motrices arrière qui exploite un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 241 chevaux et 258 livres-pied de couple. Ah, c’est vrai : sa boîte automatique à huit rapports bénéficie d’une logique de contrôle optimisée qui engage le bon rapport plus rapidement.

Photo: Lexus

Du côté des versions IS 300 et IS 350 à rouage intégral, le V6 de 3,5 litres génère toujours 260 ch/236 lb-pi et 311 ch/280 lb-pi, respectivement. Il demeure jumelé à une boîte automatique à six rapports au lieu de profiter de celle à huit rapports. Les ingénieurs ont amélioré le système qui amplifie électroniquement le son du moteur par le biais des haut-parleurs, mais ça ne fait aucune différence sur le plan de la performance.

Un meilleur comportement routier

Alors, qu’est-ce qui change réellement? Eh bien, la Lexus IS 2021 emploie une structure plus rigide que la génération sortante qui se traduira par un roulement plus doux, stable et silencieux ainsi qu’une plus grande maniabilité. En fait, on parlera de la nouvelle « Signature de conduite Lexus », un concept élaboré au nouveau centre d’essai technique de Toyota et Lexus à Shimoyama, au Japon.

Dans le cas des versions F SPORT, notamment, la suspension comprend de nouveaux bras en aluminium forgé, de nouvelles barres stabilisatrices et de nouveaux ressorts hélicoïdaux. Tous ces composants sont aussi plus légers de 17 à 20%. L’ensemble Maniabilité dynamique ajoute une suspension variable adaptative.

Photo: Lexus

Plus de sécurité

Le système de sécurité Lexus+ (LSS+) inclus de série a reçu des ajouts pour 2021 sous la forme du nouveau système LSS+ 2.5. Par exemple, la caméra et le radar du dispositif de prévention des collisions sont maintenant capables de détecter plus efficacement les dangers potentiels, même un piéton qui circule devant la voiture lorsqu’il fait sombre.

De plus, l’aide au maintien dans la voie a été améliorée grâce à une meilleure reconnaissance des marquages et des bordures de la route, à une meilleure détection de la force G latérale, ainsi qu’à un contrôle et une stabilité accrus après un changement de voie.

