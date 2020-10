Lexus IS 2021: un design conservateur, mais évolutif

Lors de la refonte de la Lexus IS, en 2014, le fabricant a complètement changé la signature stylistique de sa berline compacte. Introduisant des composantes telles que l’énorme calandre ainsi que les phares en crochet, son design en aavait alors fait parler plus d’un.

Pour 2021, le constructeur nippon propose une mise à jour importante du style de sa berline IS. Afin de mettre en contraste les éléments de manière juste, seuls les modèles IS avec l’ensemble F SPORT seront comparés.

Une grille toujours aussi énorme

Puisque c’est la tendance de l’heure, Lexus a conservé la calandre proéminente de la génération précédente. Bien qu’elle ne plaise pas à tous, l’intégration de celle-ci au reste du véhicule est une amélioration par rapport à sa devancière. La forme en sablier demeure, mais le motif de la grille a été repensé.

Celui-ci, plus complexe, n’a pas de lignes qui se coupent, mais représente plutôt des losanges qui s’entrecroisent, un peu comme un cisaillement de formes. Ils sont tous placés horizontalement sans toucher leur voisin. L’effet général de ce style peut donner l’impression d’un véhicule plus raffiné.

Photo: Lexus

L’IS de la génération précédente avait des proéminences autour de la grille, de sorte que la surface n’était pas uniforme. La fluidité semble supérieure avec la nouvelle IS, car la grille s’intègre mieux avec le reste du véhicule.

Le diffuseur est également plus pointu aux extrémités de la calandre, conférant une expression plus agressive. Les prises d’air sont, quant à elles, plus horizontales que le modèle antérieur, qui optait pour un style plus en « L » moins commun.

Finalement, les phares. L’ancienne IS était originale puisqu’elle incorporait des phares en crochets séparés des autres. Cependant, cet élément stylistique nuisait à la fluidité de la voiture. Maintenant, ce crochet est ajouté avec les autres lumières. Une allure bien mieux réussie.

Photo: Lexus

Des lignes accentuées

Règle générale, le côté du véhicule revêt des lignes similaires à l’ancien modèle, quoiqu’elles soient accentuées. Un bon exemple est la ligne qui commence du bas de l’arche de roue avant et qui se termine vers le haut de l’arche de la roue arrière. À cet endroit, il y a une forme de « creux » qui n’était pas aussi évidente auparavant.

Cette petite touche donne l’impression que les voies de roue ont été élargies, ce qui ajoute du tonus au design.

Par ailleurs, la ceinture de fenestration est plus proéminente, surtout vers l’arrière au pilier C , et les miroirs ont une forme qui ne reprend pas directement celle des produits Toyota. Autre observation, de profil, la voiture a une allure similaire à l’Alfa Romeo Giulia, notamment avec les feux qui se poursuivent sur le côté. Voilà un beau compliment.

Photo: Lexus

Un look sportif

À cause de l’angle de la fenêtre arrière, le coffre de cette nouvelle IS semble plus court. Cet élément de design donne l’impression d’un véhicule à hayon, alors qu’il s’agit bel et bien d’une berline tricorps.

Le diffuseur arrière est nettement plus gros que son prédécesseur, et entoure les échappements situés aux extrémités. Ces derniers reprennent des formes plus conventionnelles : au lieu d’être intégrés au pare-chocs, ils sont ronds et séparés.

Finalement, les feux ont été complètement changés : ils ceinturent désormais l’arrière au complet, afin de poursuivre leur course sur le côté du véhicule. On conserve à la fois les feux qui plongeaient vers les arches de roue, quoique présentement moins évidents, tout en insérant une deuxième ligne qui continue à l’horizontale. Un effet bien plus fluide et cohérent.

Somme toute, la nouvelle IS utilise l’intégralité des lignes de la génération antérieure, tout en corrigeant les imperfections et en exploitant les subtilités de l’ancienne IS. Un design qui est dans l’ensemble plutôt réussi, et qui vieillira probablement mieux que le modèle sortant.

