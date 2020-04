Quel véhicule hybride conseillez-vous à un jeune de 20 ans?

Toyota Prius Prime : l’intermédiaire la plus populaire

La Toyota Prius Prime, une voiture à motorisation hybride rechargeable, est devenue la voiture de taille intermédiaire la plus demandée au Canada. Parions que les incitatifs à l’achat gouvernementaux stimulent un peu cette popularité... Les acheteurs de produits Toyota sont de plus en plus électrifiés, et plus encore au Québec.