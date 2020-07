Quel modèle choisir pour un bon espace de chargement à petit prix?

Je suis à la recherche d’un nouveau véhicule et après avoir visionné l’un de vos vidéos, j’ai éliminé de mes choix le Mazda CX-30. Je cible donc pour l’heure la Mazda3 Sport, la Toyota Corolla Hatchback et peut-être le Kia Seltos qui m’est inconnu. Ce qui m’importe : un bon rapport qualité-prix ainsi de l’espace pour mes deux ados et mon matériel de hockey.

------------------------

Bonjour Valérie,

Alors, considérant vos besoins, je me permets de vous dire que vous ne frappez peut-être pas à la bonne porte avec la Mazda3 et la Corolla Hatchback, qui sont sans doute les deux pires voitures de ce segment en matière d’espace et de dégagement aux places arrière. À ce compte, je vous recommanderais davantage la Hyundai Elantra GT ou la Kia Forte5.

Dans le cas de la Hyundai, vous obtiendrez un comportement un peu plus dynamique et surtout, un moteur plus puissant, puisque ce dernier produit 161 chevaux au lieu de 147 chez Kia. Ces deux voitures vous offrent l’avantage d’une garantie de base de cinq ans et d’un excellent rapport équipement/prix, ce qui a toujours été à l’avantage des voitures coréennes. Toutefois, celles-ci ne vous donnent pas droit à la traction intégrale, qui peut bien sûr être accessible si vous optez pour un petit VUS comme le Kia Seltos.

Dans ce segment, le Seltos est tout nouveau. Cependant, comme il partage l’essentiel de ses éléments technique avec le Hyundai Kona, il n’y a aucune crainte quant à la fiabilité à long terme. Il serait toutefois plus sage d’éviter le moteur turbo de la version SX, qui a montré quelques lacunes depuis son arrivée sur le marché. Un produit extrêmement sérieux de la part de Kia, qui vous offre l’avantage d’une assise surélevée, mais qui vous handicapera légèrement au chapitre des places arrière, par rapport à l’Elantra ou la Forte5.

Sinon, le Honda HR-V est certainement le petit VUS le plus logeable du marché. Moins charmant sur le plan esthétique, mais extrêmement fiable et frugal. Sa valeur de revente est également très élevée, faisant ainsi baisser son coût de revient à long terme. Maintenant, sachez que son comportement n’a rien d’inspirant et qu’il s’agit d’un choix plus pragmatique que passionnel. Car nous sommes ici bien loin de la fougue d’une Mazda3 Sport!

D’autres alternatives à surveiller? La Volkswagen Golf SportWagen, ultra logeable et géniale à conduire, mais en fin de carrière. Vous pourriez aussi jeter un œil à la Subaru Impreza ou à la Crosstrek. Mais à ce moment, sachez que le rouage intégral est offert de série, ce qui fait bien sûr monter la facture par rapport à un modèle à roues motrices avant, offert chez la compétition.

En vidéo: 10 nouveaux VUS qui arrivent sur les routes du Québec