Échange de moteurs en vue pour Nissan et Mitsubishi?

Chute drastique des ventes de Nissan : la vérité derrière les chiffres

Au cours du premier trimestre de 2020, Nissan a vu ses chiffres de ventes fondre de plus de 36% comparativement à la même période l’an dernier . Pour discuter de la chute et du plan de relance du manufacturier, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Steve Milette , président …