Voici les premières images du Nissan Rogue 2021 redessiné

Le Nissan Rogue est de loin le véhicule le plus populaire de la marque au Canada, mais avec son design datant de 2014 (rafraîchi en 2017), il est en perte de vitesse. Actuellement quatrième au chapitre des ventes de VUS compacts, il bénéficiera d’une refonte complète pour l’année-modèle 2021.

Dans quelle mesure pourra-t-il rétrécir l’écart qui le sépare des Toyota RAV4, Honda CR-V et Ford Escape? On le verra en temps et lieu. Il devra d’un autre côté résister à la montée du Hyundai Tucson, qui accouche lui aussi d’une nouvelle génération pour 2021.

Pour savoir à quoi on peut s’attendre du nouveau Rogue, des images ont coulé dans les dernières heures et nous montrent à la fois l’extérieur et l’intérieur du véhicule. Publiées sur le forum Worldscoop, elles concordent avec les maquettes numériques et les prototypes camouflés aperçus au cours des semaines passées.

Photo: Worldscoop

Dans l’ensemble, le Rogue 2021 adopte une silhouette plus carrée et musclée, à l’image du nouveau RAV4. Les éléments au bas de la carrosserie sont plus prononcés et on remarque des protections contrastantes au niveau des pare-chocs. Un toit noir sera aussi disponible.

La calandre ne change pas tellement, outre le fait d’être un peu plus imposante et stylée. Pour ce qui est des divers phares à l’avant, c’est une toute autre histoire. On aime ou on déteste. Les designers de Nissan ont fait un gros pari ici, comme dans le cas du défunt JUKE, alors il faudra voir comment les consommateurs vont réagir.

L’intérieur du Rogue est appelé à changer considérablement. Voyez le remaniement de la planche de bord et des commandes au centre. L’écran tactile est plus grand, plus orienté vers le conducteur et repositionné au sommet pour être davantage dans le champ de vision.

Photo: Worldscoop

Le levier de vitesses et les boutons sur la console sont très différents eux aussi. Une grosse molette sert de sélecteur de mode de conduite. Quant à l’instrumentation derrière le volant (maintenant à base plate), il semble qu’elle sera disponible en version 100% numérique.

Le moteur de 2,4 litres et la boîte CVT devraient revenir intacts ou presque (peut-être avec un léger gain de puissance et d’économie d’essence). Par ailleurs, attendez-vous à une bonification de l’arsenal de systèmes de sécurité et d’aides à la conduite.

Le lancement officiel du Nissan Rogue 2021 est prévu cet automne – peu importe l’évolution de la pandémie de COVID-19, insiste la compagnie.

