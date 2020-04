Chrysler Pacifica 2021 : cinq choses à savoir

La Chrysler Pacifica profite d’une bonne mise à jour esthétique et surtout technologique pour l’année-modèle 2021. On a pu la voir lors des derniers salons de l’auto de Chicago et de Toronto.

Rien ne change du côté du V6 de 287 chevaux. La grande nouveauté, c’est bien sûr l’ajout d’un rouage intégral en option. Est-ce suffisant pour détourner votre attention des populaires VUS et multisegments? Voici cinq choses que vous devez savoir à propos de la nouvelle Pacifica...

Tasse-toi, Sienna!

À l’instar de la minifourgonnette de Toyota, la Chrysler Pacifica 2021 propose un système à quatre roues motrices qui redistribue automatiquement le couple du moteur – une partie ou bien la totalité – quand une perte d’adhérence se produit.

Photo: FCA

En fait, le système s’active lorsque des capteurs détectent des conditions où une motricité accrue serait bénéfique. C’est notamment le cas lors des départs arrêtés et en pleine accélération, quand il fait froid ou que les essuie-glaces fonctionnent, quand les roues avant patinent ou que l’antidérapage intervient, après un mouvement brusque du volant ou encore sur des chemins en moins bon état.

Plus de sécurité et de commodité

En plus du rouage intégral en option, il faut souligner le nouveau système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, qui rend la Pacifica encore plus sécuritaire pour tout le monde et dans toutes les conditions. Par ailleurs, une nouvelle caméra intérieure appelée FamCAM permet de garder un œil sur les occupants arrière, même un bébé assis en position face vers l’arrière.

Uconnect 5

Pour FCA, c’est l’occasion d’incorporer pour la première fois son nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces et contrôle vocal via Alexa. Entièrement personnalisable et cinq fois plus rapide que l’ancienne génération, il permet d’enregistrer jusqu’à six profils d’utilisateurs différents et de connecter deux téléphones simultanément via Bluetooth.

En outre, le nombre de ports USB a doublé et cela inclut quelques-uns de type USB-C pour une recharge plus rapide.

Photo: FCA

Nouvelle version haut de gamme

Parmi les cinq versions de la Chrysler Pacifica 2021, on retrouve une nouvelle au sommet de la gamme appelée Pinnacle. Celle-ci se démarque avec ses commodités de luxe telles que des sièges en cuir Nappa de couleur caramel avec deux oreillers lombaires assortis pour les fauteuils de la rangée médiane. Elle possède aussi une console centrale redessinée qui se fond à la planche de bord et des compartiments de rangement qui totalisent 227 litres.

En vente cet été

À moins que les bouleversements occasionnés par la COVID-19 retardent les plans de FCA, la Chrysler Pacifica 2021 doit arriver sur le marché au cours de la période estivale et les premiers exemplaires seront livrés à l’automne. Ses prix n’ont pas encore été annoncés.

La Pacifica hybride demeure toujours au menu, mais sachez qu’elle ne sera pas disponible avec le rouage intégral.

En vidéo : La Pacifica AWD au Salon de l'auto de Toronto 2020