Chrysler Grand Caravan et Pacifica 2021 : des prix en forte hausse

FCA adopte une nouvelle stratégie avec ses fourgonnettes pour l’année-modèle 2021. La Pacifica bénéficie d’une importante mise à jour et la Grand Caravan quitte la bannière Dodge pour se réinventer sous celle de Chrysler.

Quel sera l’impact sur les ventes? L’avenir nous le dira, mais chose certaine, les consommateurs devront payer plus cher. Beaucoup plus cher. En effet, on connaît maintenant les prix de ces deux modèles et ils sont passablement supérieurs à ceux de cette année.

Photo: FCA

Chrysler Grand Caravan 2021

Tel qu’annoncé précédemment, la Chrysler Grand Caravan 2021 (la même fourgonnette qui se fait appeler Voyager aux États-Unis depuis l’année-modèle 2020 et qui se veut une version d’entrée de gamme de la Pacifica sortante) affiche un prix de base de 37 995 $, transport et préparation en sus. C’est 5 700 $ de plus que la moins chère des Dodge Grand Caravan 2020.

Il faut dire que les versions Ensemble Valeur Plus et SE Plus de cette dernière ne sont pas au menu de la Chrysler Grand Caravan, qui équivaut davantage à la version SXT de la Dodge, vendue au prix de 38 895 $. Les gros rabais du constructeur, eux, seront inévitablement de retour.

Ses caractéristiques de série comprennent un aménagement sept places (banquette médiane et troisième rangée Stow ‘n Go), le système Uconnect 4 avec écran tactile de sept pouces, Apple CarPlay et Android Auto, l’accès sans clé avec bouton de démarrage et des roues de 17 pouces en acier. Une configuration huit places et des sièges escamotables Stow ’n Go à la deuxième rangée avec rangement dans le plancher sont livrables en option.

Photo: FCA

Pour ceux qui veulent plus de commodité, il y a la Grand Caravan SXT 2021 (39 995 $), qui correspond à la version Premium Plus chez Dodge (43 395 $). Au menu : roues en alliage de 17 pouces, sièges baquets amovibles avec bacs de rangement dans le plancher à la deuxième rangée, siège du conducteur à huit réglages électriques et climatisation à trois zones.

Quant au moteur, on parle d’un V6 Pentastar de 3,6 litres qui développe 287 chevaux et un couple de 262 livres-pied via une boîte automatique à neuf rapports (au lieu de six). La consommation d’essence moyenne devrait se chiffrer à 8,4 L/100 km selon les chiffres avancés par FCA.

Chrysler Pacifica 2021

La Pacifica revient en force avec un extérieur et un intérieur modernisés, encore plus de sécurité et de commodité (dont le nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces) et bien sûr l’option d’un rouage intégral pour rivaliser avec la Toyota Sienna, sans parler des nombreux VUS de ce monde.

Photo: FCA

Pour 2021, son prix de base s’élève à 44 795 $, soit 7 500 $ de plus qu’avant. Pourquoi? Étant donné l’ajout de la Grand Caravan plus abordable, FCA a éliminé les versions L et LX, si bien que la gamme commence à présent avec la Touring, anciennement vendue pour 43 795 $.

Peu importe la Pacifica 2021 que vous choisirez, le rouage intégral impose un supplément de 3 500 $ (il n’est malheureusement pas disponible avec le groupe motopropulseur hybride). C’est un système qui s’active lorsque des capteurs détectent des conditions où une motricité accrue serait bénéfique, notamment lors des départs arrêtés et en pleine accélération, quand il fait froid ou que les essuie-glaces fonctionnent, quand les roues avant patinent ou que l’antidérapage intervient, après un mouvement brusque du volant ou encore sur des chemins en moins bon état.

Photo: FCA

En terminant, mentionnons que parmi les cinq versions de la Chrysler Pacifica 2021, on retrouve une nouvelle au sommet de la gamme appelée Pinnacle. Celle-ci se démarque avec des sièges en cuir Nappa de couleur caramel, deux oreillers lombaires assortis pour les fauteuils de la rangée médiane, une console centrale redessinée qui se fond à la planche de bord et des compartiments de rangement qui totalisent 227 litres. Bizarrement, elle coûte moins cher avec la motorisation hybride (59 995 $) qu’avec le V6 de 287 chevaux (62 295 $).

Les Chrysler Grand Caravan et Pacifica 2021 arriveront chez les concessionnaires canadiens cet automne.

En vidéo : La Pacifica AWD au Salon de l'auto de Toronto 2020