Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Toyota Sienna

Comme à chaque année, Le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Bien qu’elles perdent régulièrement des parts de marché au profit des VUS, les fourgonnettes demeurent des véhicules pratiques qui peuvent rendre de grands services aux familles.

Parmi les véhicules en lice dans ce segment, c’est la Toyota Sienna qui arrive en première position pour 2021 selon l'équipe du Guide de l'auto. Entièrement renouvelée pour l’année-modèle 2021, la nouvelle fourgonnette japonaise est désormais livrée avec une motorisation hybride. Le moteur 4-cylindres de 2,5 litres, associé à l’électricité développe 243 chevaux combinés.

Disponible en version à traction avant, la nouvelle Sienna peut aussi recevoir le rouage intégral, ce qui en fait un modèle très intéressant quand on le combine au moteur hybride.

Photo: Germain Goyer

Les autres marches du podium

À la deuxième place, c’est un duo américain qui s’illustre : les Chrysler Grand Caravan et Pacifica. Avec la disparition de la Dodge Grand Caravan, c’est une cousine moins chère de la Pacifica qui prend sa place dans la gamme et qui porte désormais le blason Chrysler.

Ces deux véhicules proposent une bonne tenue de route et une motorisation performante. La Pacifica ajoute la possibilité d’opter pour une version hybride rechargeable capable de rouler environ 50 km sans utiliser une goutte d’essence. Et tout comme la Toyota Sienna, il est possible d’opter pour le rouage intégral.

Photo: FCA

La troisième position revient à la Honda Odyssey, qui prend un sacré coup de vieux face à ses concurrentes. Toujours agréable à conduire, confortable et très logeable, l’Odyssey peine à faire oublier l’absence de traction intégrale ou de version hybride. D’autant plus que le moteur V6, bien que performant, se montre aussi gourmand.

Photo: Honda

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!

En vidéo : Premier aperçu de la Toyota Sienna 2021