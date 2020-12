Que pensez-vous de la Toyota Sienna 2021?

Nous possédons une Toyota Sienna 2013. Nous l’apprécions énormément et nous attendions le changement de génération pour la remplacer. Est-ce que la Toyota Sienna 2021 est convaincante?

Bonjour Kim,

L’équipe du Guide de l’auto revient tout juste du lancement canadien de la Toyota Sienna de quatrième génération. Franchement, c'est une minifourgonnette qui épate.

Si vous trouviez que votre Sienna à moteur V6 était quelque peu gourmande, le problème est définitivement réglé pour 2021. En effet, un seul moteur figure au catalogue, soit un bloc atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L auquel sont jumelés deux moteurs électriques. On a ainsi droit à une motorisation hybride de série pour toutes les variantes de la Sienna 2021.

Certes, la puissance est inférieure (243 chevaux contre 296 dans le cas du modèle de troisième génération), mais on gagne énormément au chapitre de la consommation de carburant. En effet, pour une version à quatre roues motrices, la consommation moyenne passe de 11,7 L/100 km en 2020 à 6,7 L/100 km en 2021 selon les données fournies par Ressources naturelles Canada.

Comme c’était le cas auparavant, vous avez le choix entre des configurations à deux ou à quatre roues motrices pour chacune des versions. Ce choix reste à votre discrétion, mais il ne fait aucun doute que le rouage intégral est un atout intéressant pour affronter l’hiver québécois.

Hélas, aucune version hybride rechargeable n’est offerte pour le moment. C'est toutefois le cas chez Chrysler, où la Pacifica demeure la seule fourgonnette à être livrée avec une telle technologie.

Au cours de notre essai, nous avons également noté que la Sienna était bien plus silencieuse qu’auparavant. Non, on n’a pas l’impression de se retrouver dans une Lincoln Continental, mais les nombreux bruits de vent et de craquement provenant notamment des portes coulissantes et du hayon sont moins présents.

On a également apprécié l’aménagement de la console pour le conducteur et son passager. Bref, si vous cherchez une digne remplaçante à votre Sienna 2013, le nouveau modèle devrait vous plaire!

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des fourgonnettes