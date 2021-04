Dodge Grand Caravan d’occasion : des années à éviter?

Je suis à la recherche d’une Dodge Grand Caravan d’occasion et je souhaite savoir s’il y a des années à éviter pour ce modèle. Aussi, pouvez-vous me dire ce qui signifie « polycarburant »? Je n’y connais rien : je conduis la même Toyota Yaris depuis toujours!

Bonjour Liliane,

Au risque de vous décevoir, je dois d’abord vous dire qu’il serait très étonnant que vous puissiez retrouver le niveau de fiabilité de votre Yaris avec une Grand Caravan. Il est vrai que cette populaire fourgonnette s’est améliorée au fil des ans, mais la Yaris demeure une petite voiture quasi indestructible comme il ne s’en fait malheureusement plus.

Fabriquée jusqu’en 2020, la Grand Caravan n’a que peu changé au cours des dix dernières années. Toutefois, les modèles 2015 ou plus récents ont eu droit à un nouveau système de freins, plus efficace. Une amélioration considérable puisque ces modèles ont toujours eu des problèmes à ce niveau. Ajoutons également que les modèles 2017 et plus récents ont été retravaillés au chapitre de la sécurité (rigidité structurelle en cas d’impact).

Photo: Antoine Joubert

Je vous conseille donc d’opter pour un modèle récent, de façon à mettre la main sur le véhicule le plus fiable possible. Retenez aussi que plus votre véhicule sera généreusement équipé, plus les risques de bris sont nombreux. Pensez par exemple aux mécanismes des portes latérales électriques, fragiles, avec lesquels vous n’auriez pas à composer sur un modèle SE ou SXT.

Quant à l’appellation « polycarburant », laquelle est identifiée par un emblème « FlexFuel » sur le hayon, cela signifie que le véhicule peut être utilisé avec le carburant E85, composé à 85% de bioéthanol.

Photo: Antoine Joubert

Un type de carburant de moins en moins populaire, encore vendu chez certaines bannières. Mais entre vous et moi, il vaut tout simplement mieux faire le plein d’essence ordinaire!

