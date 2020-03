Honda actualise son Odyssey pour 2021

C’est une bonne chose que Honda nous présente sa fourgonnette Odyssey 2021 modernisée avant la première mondiale officielle, car celle-ci devait avoir lieu au Salon de l’auto de New York le mois prochain, mais tel qu’annoncé hier, la classique printanière a été repoussée en août en raison de l’épidémie de coronavirus.

Rappelons que la génération actuelle date de 2018. On parle donc de changements de mi-mandat.

À l’extérieur, l’Odyssey 2021 reçoit des phares à DEL plus puissants et plus efficaces sur toutes les versions. La calandre noircie et surmontée d’une bande chromée, le pare-chocs avant et les logements pour phares antibrouillard ont tous été redessinés, mais rien de majeur. Une nouvelle garniture noire lustrée sous la vitre arrière, rehaussée par une bande chromée, imite la calandre. La version haut de gamme Touring arbore des jantes de 19 pouces plus stylisées et des rétroviseurs à gradation automatique.

L’habitacle se veut plus convivial grâce à une mise à jour des commandes du système de contrôle de la température et aux sièges de la deuxième rangée qui se rabattent à plat pour faciliter leur retrait. Les designers ont ajouté une touche de raffinement sous la forme de nouvelles garnitures noir piano dans les portières, des sièges redessinés avec des piqûres contrastantes et de nouveaux tapis tricolores.

Photo: HONDA

L’Odyssey Touring est la seule à hériter d’un cuir perforé pour les sièges des première et deuxième rangées, avec des surpiqûres contrastantes aux trois rangées. Elle propose également une garniture de planche de bord exclusive, des ports USB éclairés et des pochettes de dossier à la deuxième rangée.

Sur le plan de la sécurité, la suite d’aides à la conduite Honda Sensing (bonifié par l’ajout d’un régulateur de vitesse adaptatif avec suivi à basse vitesse et du freinage d’urgence avec détection des piétons) est incluse dans toutes les versions, tandis que le système CabinWatch intègre un nouveau dispositif qui rappelle au conducteur de vérifier les sièges arrière en sortant pour ne pas oublier un enfant ou un animal à bord.

Sans surprise, rien ne change sous le capot. Le V6 de 3,5 litres développe 280 chevaux via une boîte automatique à 10 rapports (ajoutée l’an dernier sur toutes les versions). Cette dernière s’accompagne d’une fonction d’arrêt/démarrage automatique et d’un système de gestion variable des cylindres pour améliorer l’économie de carburant.

Photo: Honda

À quand une Odyssey hybride pour rivaliser avec la Chrysler Pacifica hybride? La compagnie reste muette et c’est dommage, d’autant plus que le bruit court que Toyota va lancer prochainement une Sienna hybride.

La Honda Odyssey 2021 sera mise en vente plus tard cette année et ses prix seront annoncés peu de temps avant. De légères hausses sont bien sûr à prévoir.

