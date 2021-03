La fiabilité de la Chrysler Pacifica est-elle à craindre?

Je prévois acheter une Chrysler Pacifica 2017 de 45 000 km. Dois-je me méfier de sa fiabilité?

-------------------

Bonjour Alex,

La Chrysler Pacifica est l'une des fourgonnettes les mieux conçues du marché. On y retrouve de multiples astuces, une polyvalence sans égal ainsi qu’un confort de roulement supérieur à la moyenne. L’équipement y est également étonnant, tout dépendant bien sûr de la version.

Hélas, elle n’a jusqu’ici connu que peu de succès, principalement en raison de son prix élevé et du désintérêt des concessionnaires pour le modèle, alors que ceux-ci préféraient vendre des Grand Caravan à rabais. En optant pour un modèle d’occasion, vous bénéficiez ainsi d’un prix intéressant, puisque la dépréciation est forte.

Côté fiabilité, et bien que la qualité soit supérieure à celle d’une Grand Caravan, la Pacifica n’a toutefois pas un bilan sans tache... La motorisation n’est aucunement problématique, étant même réputée pour sa fiabilité, mais vous pourriez rencontrer des problèmes de freins, de suspension ou d’ordre électronique. Une Toyota Sienna s’avérerait plus fiable à long terme. Or, il ne faut pas craindre une histoire d’horreur comme avec les Grand Caravan 2008-2009. Et puisque le coût des pièces de remplacement est faible et que le rendement de cette fourgonnette est nettement plus convaincant que celui d’une Toyota Sienna, son choix me semble tout à fait viable.

En terminant, inutile de considérer une onéreuse garantie prolongée, puisque vous paierez en grande partie pour une couverture du groupe motopropulseur qui est sans intérêt.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des fourgonnettes