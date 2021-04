Toyota Sienna 2021 : testée et approuvée par toute la famille

La fourgonnette est-elle encore le véhicule familial par excellence? La folie des VUS semble nous indiquer le contraire, mais le fait est que rien n’est plus spacieux et pratique pour une famille nombreuse.

Toyota, qui a cru bon de ressusciter la Venza sous la forme d’un VUS intermédiaire, a du même coup complètement redessiné sa Sienna pour 2021 en mettant l’accent sur le design, la technologie… et sur une motorisation exclusivement hybride!

J’ai la chance d’être père de deux enfants (sans compter le chien!) et c’est en famille que nous avons fait l’essai de la nouvelle Sienna. Inutile de faire durer le suspense : je peux vous dire qu’elle a passé le test haut la main!

Photo: Guillaume Rivard

Toute une évolution

Dans le monde conservateur des fourgonnettes, l’ancienne Sienna a traversé une décennie entière sans changements majeurs. Pour cette nouvelle génération, Toyota a frappé fort tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les designers s’étant inspirés des trains japonais à grande vitesse Shinkansen. Certains diront plutôt un vaisseau spatial, mais peu importe, l’effet est réussi.

Pas de doute, il s’agit encore d’une fourgonnette, mais beaucoup moins de papas seront gênés d’être aperçus à son volant – moi le premier. Un voisin, qui possède un Volkswagen Atlas, n’avait que de bons commentaires sur le style et les proportions de la Sienna 2021. L’imposante calandre et la ligne prononcée sur les flancs accentuent le look musclé et agressif. Idem pour les roues de 20 pouces et les garnitures noires de la version XSE mise à l’essai.

À l’intérieur, le vent de fraîcheur est en réalité un ouragan. Pour reprendre la comparaison du vaisseau spatial, disons que l’on se trouve à des années-lumière de la vieille Sienna. La présentation est très attrayante et toutes les commodités modernes sont au rendez-vous.

Photo: Guillaume Rivard

Les sept ports USB et les deux prises de courant de 120 volts disponibles sont bien appréciés, tout comme l’écran tactile de neuf pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais l’infographie est ordinaire. La référence dans la catégorie demeure la Chrysler Pacifica et son excellent système Uconnect 5.

Quant au système de divertissement optionnel (mais incontournable en voyage familial), le lecteur Blu-Ray et de carte SD ont été remplacés par un port HDMI, sinon la diffusion sans fil via une connexion DLNA ou Miracast. Alors soit on doit apporter notre propre lecteur ou un portable, soit visionner des films sur un téléphone intelligent en streaming. Pas le choix de suivre la technologie!

Photo: Guillaume Rivard

Sur la route

Comme mentionné en introduction, l’une des grandes nouveautés de la Toyota Sienna 2021 est la motorisation hybride qui propulse toutes les versions. Est-ce que l’on s’ennuie du V6 de 296 chevaux? Pas vraiment. Même si la combinaison du moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et du moteur électrique se limite à 245 chevaux, le couple disponible rapidement procure de belles accélérations et rend la conduite en ville agréable. On peut facilement alterner entre les modes Éco, Normal et Sport (!) au besoin, mais la CVT qui remplace la boîte automatique traditionnelle enlève un peu de plaisir lors des poussées soutenues.

Remarquez, en raison des mesures sanitaires imposées par la COVID-19, nos déplacements se sont limités en bulle familiale de quatre personnes. Est-ce que la nouvelle Sienna hybride se débrouillera aussi bien avec huit passagers et un coffre rempli? C’est à voir, mais je ne suis pas trop inquiet. Après tout, la capacité de remorquage maximale reste à 3 500 livres, ce qui est super.

Photo: Guillaume Rivard

Au fait, certaines versions ajoutent un deuxième moteur électrique afin de préserver l’option du rouage intégral qui est la marque de commerce de la Toyota Sienna. Oui, la Pacifica est maintenant disponible elle aussi avec quatre roues motrices, mais pas sa variante hybride rechargeable.

À propos, la Sienna n’offre pas de réelle autonomie électrique comme sa rivale américaine, son mode EV se limitant à de courtes distances et à de basses vitesses, mais sa consommation moyenne officielle est quand même passée de 11 L/100 km en 2020 à 6,5 L/100 km en 2021.

Dans la vraie vie, attendez-vous à un peu plus. Au terme de notre semaine d’essai qui s’est majoritairement déroulée en ville et avec un mercure entre 0 et 10 degrés, l’ordinateur de bord indiquait 8 L/100 km. Et le mode Éco était pourtant activé la plupart du temps. Dommage.

Photo: Guillaume Rivard

Ce qu’en pense le reste de la famille…

Avant de vous partager les commentaires des autres membres de la famille, il est bon de préciser que les prix de la Toyota Sienna 2021 (PDSF à partir de 39 990 $) n’ont pas tellement augmenté au-delà de l’abandon de la version de base CE. Vous avez donc une fourgonnette résolument plus moderne, plus attrayante, plus équipée et qui vous fera sauver passablement d’argent à la pompe.

Patricia, la maman :

« Je trouve le roulement doux et confortable. La visibilité est très bonne, entre autres sur les côtés. On a compté 16 porte-gobelets et il y a aussi beaucoup d’espaces de rangement un peu partout. J’aime particulièrement le gros espace sous la console centrale : enfin un endroit pour ranger ma sacoche sans qu’elle traîne.

Le hayon électrique est pratique mais ne s’ouvre pas très haut, alors ceux qui sont plus grands que moi (5’5’’) doivent faire attention. Pour ce qui est des sièges de troisième rangée, ils sont faciles à ranger dans le plancher (note : Toyota les a allégés pour 2021 et ils requièrent trois fois moins de force). »

Photo: Guillaume Rivard

Rose, 12 ans :

« Il y a vraiment de tout là-dedans, c’est comme une minimaison! On peut brancher des appareils partout. Avec les sièges du milieu qui glissent vers l’avant ou l’arrière (note : sur une distance de près de 75 centimètres), je peux étirer mes jambes comme je veux peu importe où je m’assois. Mon père me dit que la version la plus luxueuse a même des fauteuils avec repose-jambes; ça doit être trop confo! »

Julia, 10 ans :

« Les portes sont électriques et s’ouvrent toutes seules juste en tirant la poignée ou quand je mets mon pied en dessous. J’aime ça. À l’intérieur, c’est comme une caverne. Les sièges sont confortables et c’est cool de regarder des films avec les écouteurs sans fil. »

Les deux futures ados sont unanimes : la Toyota Sienna 2021 est le véhicule à trois rangées qu’elles ont le plus aimé parmi tous ceux que leur paternel a ramenés à la maison, y compris le Toyota Highlander de même que le Kia Telluride, élu Meilleur achat du Guide de l’auto dans sa catégorie… tout comme la Sienna.

En vidéo : montez à bord de la Toyota Sienna 2021