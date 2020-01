FCA dévoile Uconnect 5 en riposte au SYNC 4 de Ford

Trois mois après la présentation du nouveau système d’infodivertissement SYNC 4 de Ford, FCA réplique en dévoilant la cinquième génération du sien : Uconnect 5.

Plus puissant, plus complet, plus pratique, plus connecté et plus personnalisable, le constructeur le décrit évidemment comme le système Uconnect le plus évolué à ce jour. Il sera évidement applicable à l’ensemble des marques et des véhicules en tenant compte de l’aménagement intérieur, du style et des spécificités de chacun.

Au moment d’écrire ces lignes, FCA ne précise pas les modèles qui l’offriront en premier ni à partir de quelle date.

Tout d’abord, la plateforme gagne en vitesse (5x) et en mémoire (6 Go de RAM) afin de tirer profit du nouveau logiciel d’exploitation Android et de réagir beaucoup plus rapidement aux commandes tactiles ou vocales du conducteur. Uconnect 5 pourra gérer jusqu’à quatre écrans dans un même véhicule et fonctionner indépendamment ou en harmonie. On parle d’une grandeur maximale de 12,3 pouces (Ford propose jusqu’à 15,5) et une résolution Ultra HD allant jusqu’à 15 millions de pixels.

Photo: FCA

Le système comprend plusieurs interfaces entièrement personnalisables, de l’écran d’accueil de style tablette ou téléphone intelligent jusqu’aux sous-menus en passant par l’infographie. Cinq profils différents peuvent être enregistrés avec les préférences de l’utilisateur (position du siège et des rétroviseurs, température, musique, etc.) et un simple bouton permet de changer de profil. Et grâce à Android, une foule d’applications pourront s’ajouter pour améliorer l’expérience.

Sur le plan ergonomique, FCA explique que ses designers ont porté une attention particulière à l’intégration des écrans et des commandes dans le décor (emplacement, profondeur, angle, rebords) pour favoriser une lecture et une utilisation optimales. Le contenu à l’écran est quant à lui plus épuré et plus simple à repérer. Le but est de limiter les distractions; reste à voir si ça marche réellement.

Ceux qui possèdent un assistant Alexa à la maison pourront démarrer leur véhicule, verrouiller les portières et contrôler d’autres fonctions à distance (pour les autres, il y a toujours l’application mobile Uconnect). Une fois à bord, ils auront la possibilité de placer des commandes vocales, que ce soit pour écouter des chansons ou des balados, consulter les nouvelles et la météo ou bien d’autres trucs dans le champ de compétences d’Alexa. Il suffira de dire « Hey Chrysler » ou « Hey Dodge », par exemple, pour initier une requête.

Photo: FCA

Quoi d’autre? Deux téléphones peuvent désormais se connecter en même temps à Uconnect 5 via Bluetooth, le nouveau système de navigation intégré utilise les dernières technologies de TomTom et peut fournir des suggestions en cours de route, tandis que le modem sans fil 4G LTE a été amélioré et convient à un maximum de huit appareils en simultané. À cela s’ajoutent des diagnostics de véhicule, des alertes d’entretien et des mises à jour logicielles à distance, comme avec Tesla et Ford.

Et si vous préférez quand même utiliser Apple CarPlay ou Android Auto malgré toutes ces améliorations à Uconnect, ce sera toujours possible, bien entendu.

