Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Chrysler Pacifica

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les fourgonnettes.

Pas de surprise cette année, donc notre championne reste la même. On sait toutefois que de gros changements s’en viennent pour 2021…

La Chrysler Pacifica (PDSF à partir de 37 295 $) s’impose comme véhicule familial par excellence, elle qui accueille sept passagers en tout confort. Et lorsque vient le temps de déménager un gros objet, on peut facilement obtenir un volume maximal de 3 979 litres en abaissant les deux rangées de sièges arrière à plat dans le plancher. D’ailleurs, aucune autre fourgonnette ne propose une deuxième rangée de sièges pouvant disparaître complètement dans le plancher du véhicule.

Photo: Chrysler

Son design intérieur moderne comprend des matériaux de belle facture et un système multimédia Uconnect figurant parmi les plus conviviaux de l’industrie. L’ajout d’une édition 35e anniversaire pour 2020 rend la Pacifica encore plus attrayante.

La fourgonnette de Chrysler brille au chapitre de l’économie d’essence également. Son V6 de 3,6 litres produisant 287 chevaux se débrouille fort bien à la pompe, mais la grande vedette reste indubitablement la Pacifica hybride rechargeable, seule du genre sur le marché. Grâce à son autonomie électrique de 51 km, elle consomme 2,9 Le/100 km, ou 8,0 L/100 km en mode hybride.

Photo: Chrsyler

En deuxième place, on retrouve la Honda Odyssey (PDSF à partir de 36 290 $), qui continue de nous offrir une belle dynamique de conduite, un habitacle spacieux et polyvalent ainsi qu’une foule de commodités qui plaisent aux familles, dont les systèmes CabinControl, CabinTalk et CabinWatch.

Finalement, la Toyota Sienna (PDSF à partir de 35 750 $) prend le troisième rang de la catégorie des fourgonnettes grâce à sa réputation de fiabilité, à sa valeur de revente supérieure et à son V6 qui frôle les 300 chevaux.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Chrysler Pacifica – 80% Honda Odyssey – 76% Toyota Sienna – 75%

En vidéo: une Chrysler Pacifica pour Anouk Meunier et Daniel Melançon?