La Chrysler Pacifica charme les Canadiens avec son rouage intégral

La Toyota Sienna ne sera bientôt plus la seule fourgonnette à offrir l’option d’un rouage intégral. À peine une semaine après ses débuts à Chicago, la Chrysler Pacifica 2021 débarque au Salon de l’auto de Toronto où elle ne manquera pas de convaincre plusieurs familles canadiennes.

Son système à quatre roues motrices redistribue automatiquement le couple du moteur – une partie ou bien la totalité – lorsque des capteurs détectent des conditions où une motricité accrue serait bénéfique.

C’est notamment le cas lors des départs arrêtés et en pleine accélération, quand il fait froid ou que les essuie-glaces fonctionnent, quand les roues avant patinent ou que l’antidérapage intervient, après un mouvement brusque du volant ou encore sur des chemins en moins bon état. Le module d’entraînement arrière se déconnecte par la suite dès que le rouage intégral n’est plus requis, question de sauver de l’essence.

Photo: FCA

Cette Pacifica plus sécuritaire, qui comprend aussi un nouveau système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, sera en vente au cours de l’été et les premiers exemplaires seront livrés à l’automne.

Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, une édition spéciale de lancement avec rouage intégral accompagne la Pacifica 2020; celle-ci pourra être commandée et livrée au printemps.

Il y a quand même d’autres raisons d’attendre le modèle 2021, remarquez bien. Des retouches sont apportées à la calandre, aux phares, aux antibrouillards et aux feux arrière, six nouveaux choix de jantes sont offerts et une version haut de gamme appelée Pinnacle s’ajoute au menu.

Photo: FCA

Cette dernière se démarque notamment avec des sièges en cuir Nappa de couleur caramel assortis de deux oreillers lombaires pour les fauteuils de la rangée du centre. Elle possède aussi une console redessinée qui se fond à la planche de bord et des compartiments de rangement qui totalisent 227 litres.

Enfin, la Chrysler Pacifica 2021 est le premier véhicule de FCA à intégrer le nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces et contrôle vocal via Alexa. Entièrement personnalisable et cinq fois plus rapide que l’ancienne génération, il permet d’enregistrer jusqu’à six profils d’utilisateurs différents et de connecter deux téléphones simultanément via Bluetooth.