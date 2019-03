La Chrysler Pacifica à rouage intégral serait en route

Comment les fourgonnettes d’aujourd’hui peuvent-elles demeurer pertinentes dans un monde obsédé par les VUS et les multisegments? La Toyota Sienna a trouvé un moyen en offrant l’option d’un rouage intégral qui la rend plus efficace et un peu plus agréable à conduire sur la neige, la glace et les autres surfaces glissantes que nous rencontrons une bonne partie de l’année au Canada.

Or, il semble qu’elle ne sera pas la seule fourgonnette disponible avec quatre roues motrices pour encore longtemps.

Photo: Marius Eduard Laita

FCA commencera cet été à réoutiller son usine d’assemblage de Windsor, en Ontario, en partie pour doter la Chrysler Pacifica d’une version à rouage intégral, selon ce qu’aurait déclaré à Automotive News le président du Conseil national des métiers spécialisés du syndicat Unifor, Dave Cassidy. L’usine avait initialement prévu de suspendre ses opérations pour deux semaines en juillet, mais cet ajout pourrait prolonger l’inactivité de trois semaines.

Le constructeur d’Auburn Hills, au Michigan, n’a pas encore fait d’annonce officielle, mais celle-ci pourrait venir dans les prochaines semaines.

Plus tôt en mars, un autre site citant plusieurs sources prétendait que FCA était en train de préparer une Pacifica à quatre roues motrices en vue d’une commercialisation au printemps 2020, l’objectif étant de stimuler les ventes qui en arrachent ces temps-ci.

Photo: Marius Eduard Laita

En effet, la Chrysler Pacifica connaît une baisse de plus de 50% depuis la fin de l’automne dernier par rapport à la même période de l’année précédente. Pendant ce temps, les ventes de la Sienna ont augmenté au point où elles sont cinq fois supérieures environ à celles de sa rivale américaine. Son succès est largement attribuable à l’option d’un rouage intégral : 58% des acheteurs en ont profité l’an dernier selon Toyota Canada.

Une Sienna LE TI 2019 se vend à partir de 41 500 $, alors une future Pacifica à rouage intégral devrait idéalement afficher un prix comparable.