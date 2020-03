La nouvelle Porsche 911 Turbo S grimpe à 641 chevaux

La Porsche 911 2020 de nouvelle génération continue d’ajouter des versions à sa gamme. Cette fois, c’est au tour de la puissante 911 Turbo S 2021 de nous faire rêver.

Toujours disponible en formats coupé et cabriolet, cette voiture sport exceptionnelle se dote d’un nouveau moteur six cylindres à plat biturbo de 3,8 litres qui développe 641 chevaux, c’est-à-dire 61 de plus que l’ancien. Son couple maximal s’élève à 590 livres-pied, soit 36 de mieux que le modèle précédent.

Avec l’aide de la boîte à double embrayage PDK à huit rapports (pas de boîte manuelle annoncée pour l’instant), l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en un temps incroyable de 2,7 secondes, soit deux dixièmes de moins qu’avant (et un dixième de moins que la GT2 RS de 700 chevaux). Le passage de 0 à 200 km/h est bouclé en 8,9 secondes, dans ce cas-ci une seconde de moins que le modèle sortant. La vitesse de pointe reste inchangée à 330 km/h.

Photo: Porsche

Physiquement, la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2021 est plus large de 45 millimètres à l’avant et de 20 millimètres à l’arrière. Un nouveau déflecteur à commande pneumatique et des volets d’air contrôlés à l’avant améliorent l’aérodynamisme, tandis qu’un plus gros aileron arrière augmente l’appui au sol de 15%. Les prises d’air occupent aussi une plus grande surface totale, ce qui améliore le refroidissement du moteur et les performances. Autre nouveauté majeure, les jantes en alliage deux tons sont chaussées de pneus de tailles différentes : 20 pouces (255/35) à l’avant et 21 pouces (315/30) à l’arrière.

Le nouveau châssis PASM avec gestion active de la suspension inclus de série profite d’amortisseurs à l'action plus précise qui, selon Porsche, rehaussent considérablement les qualités dynamiques de la voiture, notamment la stabilité et la vitesse dans les courbes ainsi que le comportement de la direction en général.

Il est également possible d’opter pour un châssis sport abaissé de 10 millimètres et un système d’échappement sport doté de clapets réglables qui garantit un son distinctif.

Photo: Porsche

Qu’en est-il de l’habitacle? La sellerie en cuir contraste avec les garnitures au fini carbone et argent clair. On la retrouve notamment sur les sièges sport à 18 réglages qui sont ornés d’une couture rendant hommage à la première 911 Turbo (type 930). Enfin, la Turbo S se distingue par ses logos et éléments graphiques dans le bloc d’instruments, son volant sport GT, son ensemble Sport Chrono de série comprenant la nouvelle application intégrée Porsche Track Precision de même que sa chaîne audio BOSE avec haut-parleurs ambiophoniques.

La Porsche 911 Turbo S 2021 pourra être commandée à partir du mois d’avril. Son prix de base est fixé à 231 700 $ pour le coupé et à 246 300 $ pour le cabriolet.

