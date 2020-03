La Porsche 911 tout-terrain de Gemballa sera construite

Après avoir fait sensation avec sa Porsche 911 de 818 chevaux l’an dernier, le préparateur allemand Gemballa se concentre maintenant sur une version encore plus extrême du fameux coupé sport.

Extrême comment? Et bien, il est question d’en faire un bolide tout-terrain démentiel!

L’idée remonte en fait à 2016, mais « le design est resté dans le tiroir pendant longtemps », comme dit la compagnie. Le moment semble toutefois venu de passer à l’action : la Porsche 911 Avalanche 4x4 de Gemballa devrait être dévoilée officiellement d’ici la fin de l’année et l’intention est d’en produire une quantité très limitée.

Le véhicule est basé non pas sur la 911 2020 de nouvelle génération (992), mais plutôt sur l’ancienne génération (991). Bien franchement, on ne sait pas ce qui est le plus démesuré ici : les pneus tout-terrain ou l’aileron arrière?

Photo: Gemballa

Les détails techniques ne sont pas encore disponibles, mais l’Avalanche 4x4 possède un capot ajouré, des prises d’air sur le toit ainsi qu’une suspension complètement retravaillée qui augmente la garde au sol et le débattement des roues. Les pare-chocs et les flancs sont eux aussi redessinés de façon considérable, notamment pour obtenir de meilleurs angles d’attaque et de départ en conduite hors route.

Quant au moteur, on peut s’attendre au six cylindres biturbo de 3,8 litres déjà préparé par Gemballa, qui fournit 818 chevaux et un couple de 809 livres-pied. Un projet est cependant en cours afin d’augmenter la puissance à 1 000 chevaux.

Si une Ferrari peut s’amuser dans la boue et une Lamborghini Huracán peut rêver à des rallyes, pourquoi pas la Porsche 911?

