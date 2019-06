Lamborghini développe une Huracán prête à s’amuser hors route

Au cas où vous aviez des doutes sur l’expertise de Lamborghini en matière de performance hors route à la suite du lancement du véhicule utilitaire super sport Urus, le constructeur italien vient de dévoiler une autre machine redoutable pouvant s’attaquer à toutes sortes de terrains.

Quarante-cinq ans après les Jarama et Urraco transformées en bolides de rallye, voici la nouvelle Lamborghini Huracán Sterrato, un concept spectaculaire qui s’aventure là où aucun conducteur de supervoiture n’ose aller… à part ce propriétaire d’une Ferrari LaFerrari dans la boue.

Comment est-ce possible? D’abord, il y a un système de gestion de la dynamique du véhicule à la fine pointe de la technologie qui contrôle les quatre roues motrices, la direction aux quatre roues, la suspension modifiée et le vecteur de couple – tous calibrés en fonction d’une conduite hors route.

Quant au moteur, il s’agit du même V10 atmosphérique de 5,2 litres que dans la Huracán EVO et dont la puissance s’élève à 640 chevaux.

Photo: Lamborghini

Bien sûr, il en faut plus pour quitter les routes pavées. Les ingénieurs de Lamborghini ont augmenté la garde au sol de la Huracán de 47 millimètres, optimisé les angles d’attaque et de départ de 1 et 6,5%, respectivement, et élargi les voies de 30 millimètres. Les roues de 20 pouces sont chaussées de pneus plus corpulents aux parois plus épaisses et abritées par de nouveaux élargisseurs d’ailes avec prises d’air intégrées.

Afin de limiter les dommages à la voiture, la Sterrato comprend des renforts en-dessous, une plaque de protection arrière qui sert également de diffuseur et des jupes latérales renforcées d’aluminium. Une protection contre les pierres est appliquée autour du moteur et des prises d’air, tandis que les garde-boues se composent de fibre de carbone et de résine élastomère.

Une barre de lumière à DEL sur le toit et des feux à DEL sur le devant complètent les modifications extérieures. Dans l’habitacle, on note un plancher en aluminium, une nouvelle cage de sécurité en titane et de nouveaux sièges sport en carbone avec ceintures à quatre points.

Lamborghini n’a pas encore publié de vidéos montrant la Huracán Sterrato en action, mais on devine qu’elle peut ressembler à ceci :